¿Quién es el niño que acompaña a Xiomara Castro en el Estadio Nacional?

La mandataria no estuvo presente en el tradicional Grito de Independencia en el Parque Central, pero sí en el acto central de los desfiles en el estadio.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, realizó este 15 de septiembre su primera aparición pública en el marco de las celebraciones por el 204 aniversario de independencia nacional, al llegar al Estadio Nacional Chelato Uclés en Tegucigalpa.
La mandataria ingresó al recinto portando un elegante conjunto blanco de dos piezas con un top del mismo color.
Su vestimenta fue complementada con zapatos nude de punta, lentes oscuros y su distintivo peinado recogido.
Es importante mencionar que la jefa de Estado no asistió al tradicional Grito de Independencia realizado en el Parque Central.

La presencia de la mandataria en el coloso capitalino se convirtió en su primera intervención oficial de la jornada.
Como es tradición, el Estadio Nacional funge nuevamente como escenario principal de los desfiles patrios.

En los próximos minutos comenzarán a ingresar al recinto las diferentes instituciones educativas, bandas de guerra y autoridades del país.
