Policía lo investigaba por graves delitos; lo mataron tras discusión política en Choluteca

Fotos en vida de Eder Jesús Villalobos, el joven que fue asesinado en Cholulteca tras ponerse a alegar por cuestiones políticas. Aunque las autoridades han confiado que lo investigaban por tráfico de drogas...
Las autoridades policiales confirmaron que a Eder Jesús Villalobos le infirieron un disparo en el pecho en la terminal de buses de Choluteca.
De acuerdo a un video que circula en las redes, Eder estuvo alegando con un sujeto y de pronto todo se salió de control.
Eder le pegó en el pecho a la otra persona, y este último sacó una arma y le disparó. Eder fue llevado al Hospital del Sur en donde murió.
"Varios testigos nos han dicho que estuvieron alegando por cuestiones políticas, pero todo está bajo investigación", dijo un vocero de la policía a un medio local.
El presunto asesino de Eder fue detenido horas después del crimen en un operativo en la ciudad Mel.
La operación policial se ejecutó minutos después de ocurrido el hecho violento, mediante la intervención de un equipo del Escuadrón Motorizado, asignado a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
El sospechoso es un hombre de 47 años. Al momento de su detención, se le decomisó una pistola, con la cual se presume habría matado a Eder.
Eder estaba siendo investigado por tráfico de drogas y tampoco se descarta que por esta razón haya perdido la vida.
En sus redes sociales, Eder rendía tributo a la marihuana y a los automotores tuneados, tanto motocicletas como carros.