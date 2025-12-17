  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Policía lo investigaba por graves delitos; lo mataron tras discusión política en Choluteca

Eder Jesús Villalobos alegaba con otro sujeto y le pegó un golpe en el pecho, en su reacción, el ofendido sacó su arma y de un disparo en el pecho lo mató

Policía lo investigaba por graves delitos; lo mataron tras discusión política en Choluteca
1 de 10

Fotos en vida de Eder Jesús Villalobos, el joven que fue asesinado en Cholulteca tras ponerse a alegar por cuestiones políticas. Aunque las autoridades han confiado que lo investigaban por tráfico de drogas...
Policía lo investigaba por graves delitos; lo mataron tras discusión política en Choluteca
2 de 10

Las autoridades policiales confirmaron que a Eder Jesús Villalobos le infirieron un disparo en el pecho en la terminal de buses de Choluteca.
Policía lo investigaba por graves delitos; lo mataron tras discusión política en Choluteca
3 de 10

De acuerdo a un video que circula en las redes, Eder estuvo alegando con un sujeto y de pronto todo se salió de control.
Policía lo investigaba por graves delitos; lo mataron tras discusión política en Choluteca
4 de 10

Eder le pegó en el pecho a la otra persona, y este último sacó una arma y le disparó. Eder fue llevado al Hospital del Sur en donde murió.
Policía lo investigaba por graves delitos; lo mataron tras discusión política en Choluteca
5 de 10

"Varios testigos nos han dicho que estuvieron alegando por cuestiones políticas, pero todo está bajo investigación", dijo un vocero de la policía a un medio local.
Policía lo investigaba por graves delitos; lo mataron tras discusión política en Choluteca
6 de 10

El presunto asesino de Eder fue detenido horas después del crimen en un operativo en la ciudad Mel.
Policía lo investigaba por graves delitos; lo mataron tras discusión política en Choluteca
7 de 10

La operación policial se ejecutó minutos después de ocurrido el hecho violento, mediante la intervención de un equipo del Escuadrón Motorizado, asignado a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
Policía lo investigaba por graves delitos; lo mataron tras discusión política en Choluteca
8 de 10

El sospechoso es un hombre de 47 años. Al momento de su detención, se le decomisó una pistola, con la cual se presume habría matado a Eder.
Policía lo investigaba por graves delitos; lo mataron tras discusión política en Choluteca
9 de 10

Eder estaba siendo investigado por tráfico de drogas y tampoco se descarta que por esta razón haya perdido la vida.
Policía lo investigaba por graves delitos; lo mataron tras discusión política en Choluteca
10 de 10

En sus redes sociales, Eder rendía tributo a la marihuana y a los automotores tuneados, tanto motocicletas como carros.
Cargar más fotos