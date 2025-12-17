Segundo a segundo: Así le quitaron la motocicleta a un joven en Comayagüela

La tranquilidad de una noche común se interrumpió en segundos frente a una vivienda de Comayagüela, cuando un hombre fue sorprendido por sujetos que llegaron sin previo aviso y le robaron su motocicleta. Todo quedó registrado en video. Así actuaron los ladrones.
El hecho ocurrió alrededor de las 7:11 de la noche del martes 16 de diciembre, en la colonia Bella Vista de Comayagüela.
La víctima se encontraba estacionada frente a su casa, sentada sobre su motocicleta, aparentemente revisando su celular antes de ingresar a la vivienda. Las imagénes muestran que sobre el tanque del vehículo llevaba un cartón de huevos.
Luego se observa cómo una segunda motocicleta, con dos hombres a bordo, se aproxima lentamente por detrás y se coloca a su costado.
En cuestión de instantes, los sujetos comienzan a intimidar al propietario del vehículo, obligándolo a reaccionar con rapidez para evitar una agresión mayor.
Ante las amenazas, el hombre decide entregar la motocicleta sin oponer resistencia, priorizando su integridad física.
Tras concretar el asalto, uno de los delincuentes huyó en la motocicleta en la que habían llegado, mientras el otro escapó conduciendo el vehículo robado.
El afectado, visiblemente alterado, corrió de inmediato con los huevos en sus manos hacia su vivienda para pedir ayuda a su familia. En el video también se escucha cómo alerta a su padre, gritándole con desesperación: "¡Papi, me robaron la moto!".
Pese a los intentos de auxilio, no fue posible recuperar la motocicleta, ya que los responsables lograron escapar del lugar sin dejar rastro.
Las imágenes del asalto se han difundido ampliamente en redes sociales, generando preocupación entre los ciudadanos, quienes señalan que el video refleja la inseguridad que persiste en varios barrios y colonias de la capital.