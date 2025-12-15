Roberto Carlos es hospitalizado de emergencia tras sufrir accidente automovilístico

Roberto Carlos vivió un episodio inesperado fuera de los escenarios al sufrir un accidente automovilístico en Brasil.
El hecho se dio a conocer en las últimas horas y rápidamente generó versiones sobre cómo ocurrió el percance y qué hacía el cantante en ese momento.
Roberto Carlos se vio involucrado en un accidente automovilístico mientras se desplazaba en su Cadillac, luego de que el sistema de frenos fallara de manera repentina.
El percance ocurrió cuando el vehículo perdió el control y terminó impactándose contra tres automóviles pertenecientes al equipo técnico que participaba en la grabación del tradicional especial de fin de año de TV Globo.
El incidente se registró en el marco de los preparativos de uno de los programas más emblemáticos de la televisión brasileña, en el que el cantante suele ser la figura central.
Roberto Carlos y tres personas de su equipo fueron trasladados a un hospital como medida preventiva, de acuerdo con la información difundida por la propia televisora brasileña.
Horas más tarde, fue el propio equipo del cantante quien aclaró la situación a través de las redes sociales oficiales de Roberto Carlos.
En el comunicado se informó que el intérprete se encontraba estable y que incluso fue sido dado de alta, sin que se detallaran las lesiones sufridas.
El comunicado añadió que el cantante “fue ingresado en el hospital de Grado y fue dado de alta poco después, sin mayores problemas”, subrayando que la atención médica fue breve y preventiva.
Roberto Carlos es una de las figuras más influyentes y reconocibles de la música brasileña y latinoamericana. Nacido el 19 de abril de 1941 en Cachoeiro de Itapemirim, en el estado de Espírito Santo, su nombre completo es Roberto Carlos Moreira Braga. A lo largo de décadas de trayectoria, su voz y su estilo lo han convertido en un referente indiscutible de la Música Popular Brasileña (MPB) y de la balada romántica, géneros con los que ha marcado a varias generaciones.