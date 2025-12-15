Roberto Carlos es hospitalizado de emergencia tras sufrir accidente automovilístico

Roberto Carlos es una de las figuras más influyentes y reconocibles de la música brasileña y latinoamericana. Nacido el 19 de abril de 1941 en Cachoeiro de Itapemirim, en el estado de Espírito Santo, su nombre completo es Roberto Carlos Moreira Braga. A lo largo de décadas de trayectoria, su voz y su estilo lo han convertido en un referente indiscutible de la Música Popular Brasileña (MPB) y de la balada romántica, géneros con los que ha marcado a varias generaciones.