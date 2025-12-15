¿Cuánto costará ver a Shakira en El Salvador? ¡Anuncian los precios!

La expectativa por el regreso de Shakira a Centroamérica alcanzó un nuevo nivel tras confirmarse que El Salvador será la única parada de la región en su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".
La superestrella colombiana ofrecerá tres conciertos en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026, en lo que se ha descrito como una “residencia histórica” para el país.
La productora Two Shows Producciones reveló que las entradas tendrán un rango accesible considerando la magnitud del espectáculo, con precios que van desde los $45 hasta los $275, distribuidos en ocho localidades, entre ellas Ultra Platinum, Platinum y VIP. Es decir, las entradas oscilan entre los L 1,180 y 7,230 lempiras.
La venta oficial de boletos iniciará el 17 de diciembre de 2025 a las 11:00 a.m., a través de las plataformas TodoTicket El Salvador y FUN Capital Latam, donde se espera una alta demanda debido al carácter exclusivo de estas fechas en la región.
El repertorio incluirá clásicos como "Hips Don't Lie" y "Suerte", además de los éxitos de su más reciente producción discográfica.
El Salvador se convertirá en la sede centroamericana de la gira, atrayendo a miles de fans de países vecinos que han esperado años para ver a Shakira sin necesidad de viajar fuera del istmo.
Con tres fechas consecutivas, precios competitivos y una producción de nivel internacional, los conciertos prometen convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del 2026 en la región.
Entre las últimas actualizaciones, la productora ha oficializado que los conciertos de la colombiana son aptos para todo público.