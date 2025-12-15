  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

¿Cuánto costará ver a Shakira en El Salvador? ¡Anuncian los precios!

La venta oficial de boletos iniciará el 17 de diciembre de 2025 a las 11:00 a.m., a través de las plataformas TodoTicket El Salvador y FUN Capital Latam

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 12:37 -
  • Agencia EFE
¿Cuánto costará ver a Shakira en El Salvador? ¡Anuncian los precios!
1 de 8

La expectativa por el regreso de Shakira a Centroamérica alcanzó un nuevo nivel tras confirmarse que El Salvador será la única parada de la región en su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Foto: EFE/Archivo
¿Cuánto costará ver a Shakira en El Salvador? ¡Anuncian los precios!
2 de 8

La superestrella colombiana ofrecerá tres conciertos en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026, en lo que se ha descrito como una “residencia histórica” para el país.

 Foto: EFE/Archivo
¿Cuánto costará ver a Shakira en El Salvador? ¡Anuncian los precios!
3 de 8

La productora Two Shows Producciones reveló que las entradas tendrán un rango accesible considerando la magnitud del espectáculo, con precios que van desde los $45 hasta los $275, distribuidos en ocho localidades, entre ellas Ultra Platinum, Platinum y VIP. Es decir, las entradas oscilan entre los L 1,180 y 7,230 lempiras.

 Foto: EFE/Archivo
¿Cuánto costará ver a Shakira en El Salvador? ¡Anuncian los precios!
4 de 8

La venta oficial de boletos iniciará el 17 de diciembre de 2025 a las 11:00 a.m., a través de las plataformas TodoTicket El Salvador y FUN Capital Latam, donde se espera una alta demanda debido al carácter exclusivo de estas fechas en la región.

 Foto: EFE/Archivo
¿Cuánto costará ver a Shakira en El Salvador? ¡Anuncian los precios!
5 de 8

El repertorio incluirá clásicos como "Hips Don’t Lie" y "Suerte", además de los éxitos de su más reciente producción discográfica elsalvador.com.

 Foto: EFE/Archivo
¿Cuánto costará ver a Shakira en El Salvador? ¡Anuncian los precios!
6 de 8

El Salvador se convertirá en la sede centroamericana de la gira, atrayendo a miles de fans de países vecinos que han esperado años para ver a Shakira sin necesidad de viajar fuera del istmo.

 Foto: EFE/Archivo
¿Cuánto costará ver a Shakira en El Salvador? ¡Anuncian los precios!
7 de 8

Con tres fechas consecutivas, precios competitivos y una producción de nivel internacional, los conciertos prometen convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del 2026 en la región.

 Foto: EFE/Archivo
¿Cuánto costará ver a Shakira en El Salvador? ¡Anuncian los precios!
8 de 8

Entre las últimas actualizaciones, la productora ha oficializado que los conciertos de la colombiana son aptos para todo público.

 Foto: EFE/Archivo
Cargar más fotos