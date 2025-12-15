Horóscopo de hoy, 15 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Lo que hagas ahora marcará la base para sostener tu energía en los meses venidero. Cuida tu salud y economía.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si has pensado en cambiar de casa, el balance final de fin de año puede ser positivo en este sentido; podría acabar de decidirte una buena noticia en el terreno económico, tal vez el empujón que esperabas en tu sueldo.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Deberías apreciar lo bueno que te rodea. Aleja el pesimismo, porque puedes acabar algo aislado en estas fechas en que la mayoría del mundo busca la diversión y la alegría. Tu vida mejorará con algunos cambios de actitud.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Vivirás en estos momentos cambios muy positivos en tu vida, que te afectará tanto en lo profesional como en lo sentimental. Tu lucha parece estar teniendo un final feliz. También los pequeños problemas domésticos se irán solucionando poco a poco.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las relaciones personales tienden a crearte conflictos porque tal vez esperas demasiado de los demás, algo como lo que tú estás dispuesto a ofrecer, pero aprenderás que la generosidad no es un don que todo el mundo tiene.
LEO (23 julio - 22 agosto). La ayuda de una persona cercana será muy valiosa para prosperar en tu vida profesional y favorecerá especialmente contactos y proyectos con el extranjero. Tus relaciones sentimentales van a estar muy marcadas por todo lo que se te antoje original y creativo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Recibirás una noticia satisfactoria de la evolución de una enfermedad. Estará relacionado contigo de alguna manera, directa o indirectamente. Tendrás relación con médicos y especialistas, te implicarás en este asunto sanitario. Mal día para el orden en el hogar.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Algún tipo de negocio ronda tu tranquila existencia en estos momentos. Necesitas pensar y hoy puede ser el día indicado para ello, también para conseguir consejos de las personas que sepan de qué va la cosa.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). El buen descanso y la paz que dan los objetivos cumplidos harán hoy maravillas en tu organismo, muy bien preparado para una dura jornada laboral y el extra de una noche de diversión junto a tu pareja y amigos.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Ante un reto inmediato, confía plenamente en tus posibilidades, no pienses que siempre habrá personas más preparadas que tú, porque eso no se cumple a rajatabla. Seguramente ha llegado tu oportunidad y la vas a aprovechar.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Surgirán muchas posibilidades de viajes que te apetecerá hacer solo, es decir sin pareja, y tendrás que cruzar fronteras que no habías previsto. Puede que no haya marcha atrás, así es que tendrás mucho en qué pensar.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Después de la intensa actividad profesional de los últimos días, por fin recuperarás la calma y por lo tanto la serenidad. Un seguro médico o un préstamo hipotecario pueden traerte de cabeza toda la jornada. Estarás bajo de vitalidad; modifica tu dieta.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las preocupaciones se han adueñado de ti por causa de tu desarrollo profesional, aunque no quieras reconocerlo ante tu familia y amigos por miedo a ser algo pesado. Encontrarás el momento de verbalizar tu inquietud con una persona de confianza.