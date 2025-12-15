Real Madrid sufre primera baja, Messi con nuevo fichaje y sorpresa con Rodrygo

Así marcha el mercado de pases en el fútbol internacional: fichajes, rumores y salidas en los grandes equipos.
OFICIAL // El entrenador Míchel González y el Al Qadsiah terminaron su relación este domingo tal y confirmó el club saudí a través de un comunicado oficial como resultado de "un proceso de revisión planificado liderado por la dirección ejecutiva".
Según The Athletic Brendan Rodgers, exentrenador del Liverpool y Celtic entre otros suena para ser reemplazo de Míchel en el Al Qadsiah.
OFICIAL // El Milan renovó este lunes al belga Alexis Saelemaekers, de 26 años, por las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2031. Como milanista, suma un total de 159 partidos y 12 goles, dos de ellos en esta temporada en la que también suma tres asistencias.
Informa el Times, que el Manchester City de Pep Guardiola tiene en la mirada el fichaje de Marc Guéhi para reforzar su defensa de cara a la temporada que viene.
Bild revela que Upamecano está exigiendo un salario de 20 millones de euros como salario. El Real Madrid y PSG siguen de cerca su fichaje.
OFICIAL // La Real Sociedad ha hecho oficial este domingo el cese de Sergio Francisco, y Jon Ansotegi, hasta ahora entrenador del filial, se hará cargo del primer equipo hasta el parón de Navidades.
Jon Ansotegi, ha admitido este lunes que dirigir al primer equipo supone "una oportunidad" y ha dicho que ve "con ganas" al conjunto guipuzcoano: "Conocía a muchos jugadores, por lo que ha sido muy fácil el inicio. Ellos son los protagonistas, y tienen que demostrar su mejor rendimiento para sacar esto adelante".
Igli Tare, director deportivo del AC Milan se pronuncia sobre el futuro de Mike Maignan en DAZN: "Nunca he oído que Mike pida un salario neto de 8 millones de euros. Es un líder, un jugador de primera, está contento en el AC Milan y nos encantaría que se quedara. Estamos en conversaciones activas".
CONFIRMADO // Fabrizio Romano adelanta que Takehiro Tomiyasu ha llegado a un acuerdo para fichar con el Ajax luego de quedar como agente libre tras su paso por el Arsenal.
Ruben Amorim sobre el futuro de Mainoo: "Si Kobbie viene a hablar conmigo, hablaré con él. No voy a decirle lo que le voy a decir a Kobbie, pero me alegraría mucho que viniera a hablar conmigo sobre eso".
El Manchester United considera vender a Diogo Dalot, revela el portal de Teamtalk. Según apunta, el Real Madrid mantiene interés en el jugador.
OFICIAL // El Inter Miami de Messi anunció este lunes el fichaje del lateral español Sergio Reguilón, que se encontraba sin equipo tras abandonar el pasado enero la disciplina del Tottenham Hotspur, y que suplirá la baja de su compatriota Jordi Alba, recientemente retirado.
La vinculación del lateral izquierdo con el Inter Miami se extenderá hasta diciembre de 2027, con una opción de ampliación hasta finales de 2028, informó en un comunicado el club. El lateral, de 28 años, también posee experiencia como jugador del Manchester United, Atlético de Madrid, Sevilla o Real Madrid, este último el club donde se formó.
Medios informan que el futuro de Paulo Dybala en la Roma es incierto e incluso plantean que Boca Juniors se estaría planteando su fichaje.
El argentino Tadeo Allende ha sido citado por la dirección deportiva del Celta para incorporarse el próximo 2 de enero a los entrenamientos del equipo dirigido por Claudio Giráldez, una vez finalizada su cesión en el Inter Miami.
El Chiringuito adelantó que Endrick se incorporará al Olympique de Lyon después de Navidad. El brasileño se marcha a Francia para tener más continuidad.
El Arsenal está en busca de un extremo para acompañar a Gyokeres. Los nombres que tienen los 'Gunners' sobre la mesa son Rodrygo y Rafael Leao.