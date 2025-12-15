Habrá nuevo The Best: golpe a Yamal, señalan al ganador y Concacaf sorprende

La gala de los Premios The Best 2025 se realizará este martes 16 de diciembre en Doha, Qatar: sorpresas en los nominados y señalan al favorito para ganar el galardón al mejor jugador de la temporada.
La FIFA premiará a los mejores en el fútbol internacional durante la campaña que cuenta con varias sorpresas en los listados.
El último ganador fue Vinicius Jr (Real Madrid), pero para este martes ya hay otros grandes favoritos para sucederlo como el mejor jugador de la temporada.
Los ganadores y ganadoras de las distintas categorías nominados a los premios The Best de la FIFA se conocerán este martes 16 de diciembre durante un acto especial en Qatar.
Entre las nominadas al Premio The Best a la mejor jugadora se encuentran Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Alexia Putellas o la española Mariona Caldentey, campeona de Europa con el Arsenal.
Aitana fue la ganadora el año pasado y este apunta como una de las favoritas, aunque la pelea es fuerte. La jugadora del Barcelona ganó esta temporada el Balón de Oro 2025 en la categoría femenil.
Entre otras categorías, también se entregará el premio al Mejor Entrenador, es ahí donde entra sorpresivamente un entrenador de la Concacaf.
Se trata de Javier Aguirre, entrenador de la Selección de México, que se metió a la lista junto Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool), entre los nominados a mejor estratega.
Según FIFA, se han registrado más de 16 millones de votos por parte de los aficionados, que ha colaborado en la elección a los premios The Best
Los diferentes ganadores se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.
Vinicius fue el último ganador del premio que entrega FIFA, pero este año no está entre los nominados, por lo que habrá nuevo The Best. Estos son algunos de los favoritos.
Raphinha (Barcelona): MVP de La Liga y máximo goleador/asistente de la Champions, con una temporada destacada. Sorprende que en este premio si va a quedar mucho más alto que el Balón de Oro donde quedó quinto.
Uno de los que se metió entre los favoritos fue Lamine Yamal (Barcelona). La joven estrella del equipo azulgrana ha irrumpido con fuerza en la lista de nominados/
Sin embargo, todo apunta a que no se quedará con la presea en esta ocasión. Cabe recordar que quedó en el segundo lugar del Balón de Oro 2025.
Kylian Mbappé (Real Madrid): Siempre un contendiente fuerte, aunque algunos creen que Dembélé lo supera este año.
Ousmane Dembélé (PSG): Ganador del Balón de Oro 2025, con títulos de Champions League y Ligue 1, lo señalan como el candidato principal a quedarse con el galardón.
De ganar, Dembélé entraría en la lista de los jugadores que han ganado Balón de Oro y el premio The Best 2025.
Estos son los nominados al premio The Best masculino: Lamine Yamal, Pedri y Rapinha; el madridista Kylian Mbappé o los jugadores del actual campeón de Europa, el PSG, Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Achraf Hakimi, mejor jugador de África en 2025, entre otros.
Los ganadores de The Best 2025 se revelarán el martes 16 de diciembre de 2025 a las 11:00 am de Costa Rica, Honduras.