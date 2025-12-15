  1. Inicio
Rob Reiner: once películas para recordar su legado

A continuación, una fotogalería con títulos esenciales de su carrera y dónde verlos en streaming.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Conoce o recuerda once clásicos del cine dirigidos y producidos por Rob Reiner que marcaron generaciones durante más de tres décadas.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
El domingo 14 de diciembre de 2025, Hollywood despertó con una noticia devastadora: el director Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele Singer, de 68, fueron hallados sin vida en su hogar de Brentwood, California, en un caso investigado como homicidio. Su muerte provocó una ola de homenajes y revisiones de una filmografía que marcó generaciones.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Rob Reiner no era un director excesivamente conocido por el gran público pero es difícil que un buen aficionado al cine no conozca varias de sus películas. Porque, ¿quién no ha pronunciado alguna vez aquello de 'Me llamo Iñigo Montoya, tu mataste a mi padre, prepárate a morir'?

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Una de las frases más populares de la historia del cine, pronunciada por Mandy Patinkin (Iñigo Montoya en la foto) en la 'The Princess Bride' (1987), uno de los títulos imprescindibles de Reiner, un director que también fue actor, un comprometido activista por los derechos humanos y un demócrata convencido que a punto estuvo de ser candidato frente a Arnold Schwarzenegger.

Pero su huella más profunda es como director y estas son algunas de sus películas más destacadas, por orden cronológico:

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
'This is Spinal Tap' (1984): El debut en la dirección de Reiner tras foguearse en la televisión fue este 'mockumentary', un género que él puso de moda. Estilo de documental para contar una historia de ficción, que en su caso sirvió para poner en pies una alocada comedia sobre una banda de música británica, uno de cuyos miembros era el propio cineasta. Tanto éxito tuvo en Estados Unidos que el término 'Spinal Tap' se usaba para denominar a un grupo que se tomara a sí mismo demasiado en serio.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
La ópera prima de Reiner que satiriza el mundo del rock con una precisión tan absurda como brillante. Convertida en película de culto, sigue a una banda ficticia en su decadente gira por Estados Unidos. Dónde verla: suele estar disponible en Apple TV y Google Play para alquiler o compra.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
'The Sure Thing' (1985): Una película que se inscribe en la ola de las comedias románticas y de amistad que proliferaron en los ochenta. Tuvo su mejor baza en el protagonista, John Cusack, uno de esos actores capaz de levantar cualquier proyecto, aunque desde el punto de vista cinematográfico, poca novedad aportó.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Dónde verla: Puedes ver The Sure Thing (La apuesta segura) principalmente en Netflix y también está disponible para alquiler o compra en plataformas como Amazon Prime Video y Google Play, aunque la disponibilidad puede variar según tu región.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
'Stand by Me' (1986): Una de las grandes películas del paso de la niñez a la adolescencia, con una historia maravillosa en la que un grupo de niños se meten en una tremenda aventura que les servirá para madurar a toda velocidad. River Phoenix, que estaba llamado a ser uno de los grandes actores de todos los tiempos pero que falleció a los 23 años, fue la gran estrella de este filme, en el que también participaron Jerry O'Connell, Corey Feldman o Kiefer Sutherland y que adaptaba un relato de Stpehen King.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Esta historia de amistad infantil se convirtió en uno de los clásicos más sensibles del cine estadounidense. Reiner captura la nostalgia, la pérdida de la inocencia y la fuerza de los vínculos juveniles. Dónde verla: Listada en guías de streaming tras la muerte del director, suele encontrarse en Netflix o Prime Video, dependiendo de la región.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
'The Princess Bride' (1987): Uno de los mejores cuentos del cine con un reparto perfecto -Robin Wright, Cary Elwes, Patinkin, André 'el gigante' o Wallace Shawn- con las dosis exactas de ternura, humor, aventura amor y pequeñas dosis de terror surrealista. Todo se conjugó para que esta película que llevó a la pantalla un famoso libro de William Goldman pasara a la historia y se convirtiera en una de las favoritas de cualquier niño o adulto con ganas de soñar. Con una música inolvidable y, por supuesto, con Iñigo Montoya.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Una aventura romántica que mezcla humor, fantasía y acción con un encanto irrepetible. Con los años se volvió un fenómeno generacional y una de las películas más queridas de Reiner. Dónde verla: De acuerdo con listados recientes, está disponible en Disney+ en varios territorios y también en Apple TV para alquiler.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
'When Harry Met Sally...' (1989): Un orgasmo fingido en un restaurante llevó a las más altas cotas de popularidad a Meg Ryan, la actriz favorita del público de los ochenta y los noventa. Una sola escena que resume esta historia de amor entre dos amigos que se pasan años hasta que deciden enfrentarse a sus sentimiento. Billy Cristal dio el perfecto contrapunto en una película que contó con un estupendo guion de Nora Ephron.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Cuando Harry encontró a Sally (When Harry Met Sally, 1989) La comedia romántica por excelencia. Reiner redefine el género con diálogos afilados, química impecable y una reflexión sobre la amistad y el amor que sigue vigente. Dónde verla: Listada en guías de streaming tras su fallecimiento, suele encontrarse en Netflix, Prime Video o Apple TV.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
'Misery' (1990): Otra historia de Stephen King que Reiner llevó al cine. En este caso, la de una mujer (Kathy Bates) que hace de buena samaritana y recoge a un famoso escritor (James Caan) que ha tenido un accidente en una carretera nevada. Pero lo que parece una historia bonita se transmuta en terror con la obsesión de ella por uno de los personajes del novelista.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Misery es otra adaptación de Stephen King, esta vez un thriller psicológico. Bates ganó un Óscar por su brutal interpretación en una película que llevó a los espectadores a convertirse en mucho más desconfiados con los inocentes desconocidos. Reiner construye una atmósfera claustrofóbica y tensa que se mantiene como referencia del género.Dónde verla: Suele estar disponible en Max o Prime Video.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
'A Few Good Men' (1992): Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore eran tres estrellas en aquel comienzo de los noventa y Rob Reiner consiguió juntarles en una historia que mezclaba códigos militares e investigación judicial, con un guion de Aaron Sorkin que funcionaba como un reloj y que fue el espejo en el que se miró el cine posterior de juicios. Una curiosidad: los hechos que centran la película se desarrollan en la base de Guantánamo (Cuba).

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Algunos hombres buenos (A Few Good Men) Un drama judicial icónico con actuaciones memorables y una de las escenas más citadas del cine ("You can’t handle the truth!"). Reiner demuestra aquí su dominio del ritmo narrativo y la tensión dramática. Dónde verla: Está disponible en Netflix o HBO Max, dependiendo del país.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
'The American President' (1995): No tan redonda como trabajos anteriores, pero esta comedia romántica que juega con la vida personal del presidente de Estados Unidos (Michael Douglas) y su relación con una activista medioambiental (Annette Bening) es un buen plan de entretenimiento con más calidad de la media.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Dónde verla: Puedes verla en plataformas como Netflix y Prime Video, y también para alquiler o compra en Google Play y Apple TV, aunque la disponibilidad exacta puede variar por región.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
'The Bucket List' (2007): Reiner eligió a dos grandes, Jack Nicholson y Morgan Freeman, una apuesta segura para dar vida a dos hombres opuestos que se conocen en una habitación de hospital cuando a los dos les diagnostican un cáncer terminal. Una oda a la amistad en una historia sobre deseos incumplidos que bordan los dos actores.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Ahora o nunca (The Bucket List) esta comedia dramática sigue a dos hombres que, enfrentados a la muerte, deciden cumplir una lista de deseos. Reiner combina humor y emoción con su sello humanista. Dónde verla: En HBO Max, Netflix o Apple TV.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Flipped (2010) Una historia de amor adolescente contada desde dos perspectivas, con la sensibilidad y calidez que caracterizan al director. Aunque más discreta, se ha convertido en favorita del público joven.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Dónde verla: Suele estar disponible en Netflix o Apple TV.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
'Being Charlie' (2015): La película más personal de Reiner, con un guion de su hijo Nick, que volcó en el texto sus problemas de adicción a las drogas y la época en la que vivió en la calle. Una cinta que pasó desapercibida en su momento y que desgraciadamente ha vuelto a la actualidad con el asesinato de Reiner y su esposa, con su hijo Nick como sospechoso.

Rob Reiner: once películas para recordar su legado
Dónde verla: Puedes ver 'Being Charlie' en streaming en Amazon Prime Video (incluida en la suscripción o para alquiler/compra) y en Tubi (gratis con anuncios). También está disponible para alquiler o compra en plataformas como Google Play y Apple TV.

