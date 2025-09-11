Xiomara Castro suspende actividades públicas por enfermedad

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, informó este jueves que, por recomendación médica, deberá suspender temporalmente su participación en diversas inauguraciones programadas en diferentes puntos del país. Castro detalló que la suspensión de las actividades públicas que tenía en su agenda se deben al diagnóstico de un fuerte virus de influenza que la obliga a guardar reposo.

"Por indicación médica, debo suspender temporalmente mi participación en las inauguraciones programadas, las cuales serán reprogramadas para nuevas fechas", explicó la titular del Ejecutivo. Entre las actividades que serán reprogramadas están la inauguración del Hospital Satuye en Roatán, la cancha de fútbol 11 en Santa Cruz de Yojoa, la carretera del corredor agrícola entre San Francisco de Becerra y Bijagual, en Olancho, así como la entrega del Estadio Ramón Breve Vargas y el Centro Neonatal en Juticalpa. La mandataria indicó que confía en recuperarse totalmente para participar en la celebración de la Independencia Patria, el próximo 15 de septiembre.