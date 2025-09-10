Mel Zelaya condena asesinato de candidato a diputado de Libre en Yoro

YORO, HONDURAS

El expresidente de Honduras y coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), condenó el asesinato del candidato a diputado Óscar Bustillo Oseguera, ocurrido la noche del martes en la ciudad de Yoro, departamento de Yoro. “Con el vil asesinato del ingeniero forestal, candidato a diputado y líder político de Libre, Óscar Bustillo, el crimen organizado reconstruye el terrorismo en Yoro”, expresó Zelaya a través de sus redes sociales.

El exmandatario demandó la aplicación de medidas urgentes y legales contra los sicarios y autores intelectuales del crimen, así como protección efectiva para los dirigentes políticos. También instó a los operadores de justicia a poner fin a la impunidad que impera en el llamado corredor del crimen. Zelaya recordó que hace un año fue asesinado el regidor Juan López, hecho que hasta ahora permanece impune. "Aún nos dicen que esperan la 'prueba madre' que está en manos de un organismo de investigación internacional", denunció.