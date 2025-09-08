Tepesianos procrearon unos 60, 000 hijos en 26 años en EE UU

Honduras

Miles de hondureños en Estados Unidos amanecieron ayer 8 de septiembre sin permiso de trabajo, sin licencia de conducir y con el temor constante a ser detenidos o deportados, tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) que durante 26 años les brindó seguridad y estabilidad. Durante 26 años, miles de hondureños trabajaron, condujeron vehículos, recibieron atención médica y otros beneficios gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, desde el 8 de septiembre, más de 55,000 compatriotas que laboraban legalmente en Estados Unidos comenzaron a recibir notificaciones de despido por el vencimiento del programa.

La medida también dejó sin validez los permisos de conducir, exponiendo a los migrantes a ser detenidos si manejan sin licencia. El temor crece porque, al confirmarse su estatus irregular, podrían ser entregados a las autoridades migratorias y enviados a centros de detención. El impacto es mayor si se considera a los más de 150,000 afectados entre beneficiarios, hijos (alrededor de 60,000) y cónyuges. “Es un día triste para los inmigrantes hondureños, hoy muchos quedan expuestos a ser detenidos e incluso deportados”, lamentó Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, quien calificó la situación como una “crisis humanitaria”. Flores explicó que muchos compatriotas quedaron sin permiso de trabajo ni licencia de conducir, lo que compromete la estabilidad laboral y el acceso a servicios básicos como salud y alimentación. En algunos hogares, incluso adultos mayores jubilados dejaron de recibir su retiro desde el fin de semana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Uno de los rostros más sensibles de la crisis son los más de 60,000 niños nacidos en Estados Unidos, hijos de hondureños amparados bajo el TPS. Ellos enfrentan la incertidumbre de un posible retorno forzado a Honduras, donde persisten problemas como violencia, falta de acceso a educación de calidad y un sistema de salud colapsado. Ante este escenario, organizaciones de migrantes recomendaron a los afectados buscar asesoría legal y acudir a los consulados hondureños para conocer sus derechos y alternativas, ya que las acciones migratorias se han endurecido en los últimos meses.

Antecedentes e historia del TPS