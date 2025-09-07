$!Fin del TPS: 55,000 hondureños enfrentan el abismo de deportación

De acuerdo con el exfuncionario, existen algunos caminos legales posibles, aunque todos dependen de requisitos específicos y de la valoración de las autoridades migratorias.Uno de ellos es el patrocinio legal, que algunos hondureños con empleo estable puedan acceder a una visa de trabajo si su empleador los patrocina, pero este proceso requiere que el beneficiario haya salido de Estados Unidos con un permiso especial y reingresado de manera legal, lo que documenta una entrada autorizada.Un segundo camino es a través de vínculos familiares, o sea, que quienes tengan hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años puedan ser solicitados por ellos, del mismo modo, los casados con un ciudadano estadounidense.En todos los casos, el requisito indispensable es contar con buen comportamiento y un récord judicial limpio, pues cualquier antecedente penal debilita la defensa frente a un juez de inmigración.“Algunos podrán lograr un cambio exitoso de estatus, otros tendrán que enfrentar inevitablemente una deportación, y al final será un juez el que dirá la última palabra”, enfatizó.García también señaló que el asilo podría ser invocado por algunos hondureños, aunque lo calificó como una alternativa débil tras más de 25 años de protección bajo el TPS. “Un caso de protección 25 años después es difícil de argumentar”, ejemplificó.El abogado reconoció que la terminación del TPS no solo amenaza el estatus migratorio de decenas de miles de hondureños, sino que también golpea la vida cotidiana y la estabilidad de familias que llevan más de dos décadas en Estados Unidos.“Esta situación ha provocado una gran zozobra y un radical golpe a la estabilidad individual y familiar luego de más de 25 años de residencia”, lamentó.Interrogado sobre una posible solución definitiva, García fue claro al mencionar que “solo una iniciativa de ley del Congreso podría asegurar protección para todo", pero considera que el panorama político actual no favorece este escenario.“No hay ambiente para ello actualmente, tal vez el año próximo cuando haya elecciones legislativas y si los demócratas recuperan la Cámara, podría abrirse esa posibilidad”, concluyó.La Ley de Dignidad es una propuesta de reforma migratoria bipartidista presentada el 15 de julio de 2025 por las congresistas María Elvira Salazar (republicana por Florida) y Verónica Escobar (demócrata por Texas).El proyecto de ley busca ofrecer un camino temporal para regularizar el estatus migratorio de personas que, como los beneficiarios del TPS, han vivido y trabajado en Estados Unids por más de dos décadas. Bajo la Ley Dignidad, estos inmigrantes podrían acceder a permisos de trabajo y protección contra la deportación mientras se define una solución más permanente, lo que mitigaría el impacto inmediato de la cancelación del TPS.Ante los suficientes argumentos de un marco legal que garantice una solución definitiva, expertos y líderes comunitarios coinciden en que la situación sigue siendo incierta.En ese contexto, Carlos Pereira Trejo, uno de los pocos activistas hondureños en Estados Unidos que quedan con vida de los que trabajaron por el TPS inicial en 1998, expresó que la cancelación del TPS para Honduras coloca en una situación “delicada y compleja” a miles de beneficiarios que, aunque gozaron de protección durante más de dos décadas, tenían órdenes de deportación pendientes que nunca fueron ejecutadas.“Particularmente, a todos los beneficiarios del TPS que tienen una orden de deportación pendiente y que nunca se ejecutó, ahora podría concretarse al no estar protegidos con el TPS”, previó Pereira.El analista recordó que, en algunos casos, los inmigrantes podrían acogerse a la llamada ley de los 10 años (Cancellation of Removal), que se activa cuando una persona enfrenta un proceso de deportación y cumple con ciertos requisitos, como haber vivido 10 años continuos en Estados Unidos, tener familiares ciudadanos estadounidenses que sufrirían “dureza extrema” con la deportación y mantener un buen carácter moral sin antecedentes penales.Este recurso no aplica automáticamente para todos y, al final, dependerá de la evaluación de un juez de inmigración. Aunque la decisión judicial reciente ratificó la cancelación del TPS tomada por el Ejecutivo, será la administración presidencial la que decida si emite o no órdenes de aprehensión contra estas personas.Pereira llamó a la comunidad hondureña a no dejarse manipular ni estafar por "seudolíderes" que se aprovechan del miedo de los migrantes.