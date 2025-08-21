  1. Inicio
Xiomara Castro reacciona tras fin definitivo del TPS

La presidenta de Honduras envió un mensaje a los hondureños luego de la cancelación del TPS en Estados Unidos.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se pronunció la mañana de este jueves tras la decisión de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60,000 personas de Honduras , Nepal y Nicaragua.

"Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con las familias hondureñas amparadas por el TPS. Esta decisión judicial no borra sus aportes ni debilita nuestra convicción: seguiremos acompañando su lucha por estabilidad, dignidad y justicia", expresó la mandataria hondureña en su cuenta de X.

Corte ordena fin del TPS para hondureños el 8 de septiembre de 2025

Asimismo, afirmó que el Gobierno de Honduras pone a disposición los consulados para una orientación legal inicial gratuita, citas expeditas y atención digna y respetuosa para la comunidad tepesiana.

La cancelación del TPS revoca una orden previa de un tribunal de distrito que había frenado la medida y coloca a miles de familias en riesgo de perder su estatus legal, su autorización de trabajo y la protección contra la deportación.

El fallo implica que los beneficiarios de Nepal perderán de inmediato sus permisos, mientras que los hondureños y nicaragüenses enfrentarán la terminación del amparo el próximo 8 de septiembre.

"Esta decisión es devastadora e inexplicable", dicen tras el fin definitivo del TPS

Reacciones de la comunidad hondureña

Los nepalíes llevan más de diez años en el país, mientras que hondureños y nicaragüenses han vivido bajo TPS por más de 26 años.

“No puedo creer que el gobierno quiera arrancarme mi estatus legal y separarme de mi hijo. No he estado en Honduras desde que era un bebé. Mi trabajo, mi familia, toda mi vida está aquí”, expresó con tristeza el hondureño Jhony Silva.

Asimismo, la hondureña María García manifestó: "Difícil situación la que estamos viviendo, debemos regresar a Honduras, es terrible nuestro país, está difícil".

"Esta decisión devastadora e inexplicable y amenaza a familias que han vivido aquí durante décadas", afirmó la National TPS Alliance minutos después de trascender la nueva decisión.

Miles de inmigrantes en peligro de deportación

La administración Trump defendió su decisión, argumentando que el TPS ha sido mal utilizado. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó que la cancelación del programa busca “restaurar la integridad del sistema migratorio” y devolver al TPS su propósito original.

El TPS fue creado como un alivio humanitario para personas provenientes de países afectados por conflictos armados o desastres naturales.

Sin embargo, con el paso de los años, decenas de miles de familias han construido sus vidas en Estados Unidos bajo este estatus, con hijos nacidos en suelo estadounidense, negocios y empleos que sostienen economías locales.

Miles de familias no podrán seguir trabajando y viviendo legalmente en Estados Unidos a partir del 8 de septiembre. El DHS retomará su plan de cancelación, dejando a decenas de miles de inmigrantes expuestos a la deportación.

