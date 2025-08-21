Xiomara Castro reacciona tras fin definitivo del TPS

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se pronunció la mañana de este jueves tras la decisión de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60,000 personas de Honduras , Nepal y Nicaragua. "Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con las familias hondureñas amparadas por el TPS. Esta decisión judicial no borra sus aportes ni debilita nuestra convicción: seguiremos acompañando su lucha por estabilidad, dignidad y justicia", expresó la mandataria hondureña en su cuenta de X.

Asimismo, afirmó que el Gobierno de Honduras pone a disposición los consulados para una orientación legal inicial gratuita, citas expeditas y atención digna y respetuosa para la comunidad tepesiana.

Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con las familias hondureñas amparadas por el #TPS. Esta decisión judicial no borra sus aportes ni debilita nuestra convicción: seguiremos acompañando su lucha por estabilidad, dignidad y justicia.



La cancelación del TPS revoca una orden previa de un tribunal de distrito que había frenado la medida y coloca a miles de familias en riesgo de perder su estatus legal, su autorización de trabajo y la protección contra la deportación. El fallo implica que los beneficiarios de Nepal perderán de inmediato sus permisos, mientras que los hondureños y nicaragüenses enfrentarán la terminación del amparo el próximo 8 de septiembre.

Reacciones de la comunidad hondureña

Los nepalíes llevan más de diez años en el país, mientras que hondureños y nicaragüenses han vivido bajo TPS por más de 26 años. “No puedo creer que el gobierno quiera arrancarme mi estatus legal y separarme de mi hijo. No he estado en Honduras desde que era un bebé. Mi trabajo, mi familia, toda mi vida está aquí”, expresó con tristeza el hondureño Jhony Silva. Asimismo, la hondureña María García manifestó: "Difícil situación la que estamos viviendo, debemos regresar a Honduras, es terrible nuestro país, está difícil". "Esta decisión devastadora e inexplicable y amenaza a familias que han vivido aquí durante décadas", afirmó la National TPS Alliance minutos después de trascender la nueva decisión.

Miles de inmigrantes en peligro de deportación