Xiomara Castro promete comicios transparentes el 30 noviembre en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Durante la conmemoración del 12 aniversario de la creación de la Policía Militar del Orden Público ( PMOP ), la mandataria sostuvo que, como comandante general de las Fuerzas Armadas, mantiene firme su compromiso con la transparencia electoral.

La presidenta de la República, Xiomara Castro, garantizó al pueblo hondureño que el próximo proceso electoral será libre, limpio y enmarcado en los principios democráticos.

"Comandante general de las Fuerzas Armadas reafirmo nuestro compromiso de elecciones libres, limpias y democráticas este 30 de noviembre", expresó la jefa de Estado.

Castro enfatizó que el país debe dejar atrás las viejas prácticas políticas.

"No más fraudes electorales, no más golpes de Estado. El 30 de noviembre iremos todos a votar y la refundación continuará", afirmó ante los presentes en el complejo de la PMOP en la aldea Las Casitas.

En su discurso, la gobernante también dirigió un mensaje a los miembros de las Fuerzas Armadas.

"Soldados, la patria nos llama a mantenerse firmes y vigilantes. Alta es la noche y Morazán vigila. Ustedes son los herederos en la defensa de la libertad. Sigamos construyendo paso a paso una Honduras más segura, más justa y en paz".

Asimismo, reconoció el papel que desempeña la PMOP, institución creada en 2013 durante la administración de Juan Orlando Hernández.

"La Policía Militar ha asumido el compromiso de presentar resultados en el combate al crimen organizado y narcotráfico, así como la cooperación en acciones con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas", refirió Castro.

La presidenta destacó también las nuevas funciones de esta fuerza, entre ellas la protección del medio ambiente y el resguardo de zonas protegidas como la biosfera del río Plátano, Tawaka, Guarunta y la biosfera Entre Ríos, ubicadas en Olancho y Gracias a Dios.

De acuerdo con Castro, la labor de la PMOP ha contribuido a la reducción de los índices de criminalidad en el país, señalando que la tasa de homicidios pasó de 41 a 26 por cada 100 mil habitantes.