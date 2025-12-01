Kritza Pérez se convierte en la mujer más votada por Libre en FM

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada Kritza Pérez se convirtió en la mujer más votada del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Francisco Morazán, según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE). Con el 57.03% de las actas escrutadas, Pérez ha acumulado 34,292 votos, consolidándose como la candidata femenina con mayor respaldo dentro de su partido en la región central del país.

Kritza Pérez, quien previamente militó en el Partido Liberal, logró atraer el apoyo de la base de Libre a pesar de su reciente cambio de partido. Su postulación generó inicialmente dudas entre algunos sectores del electorado, pero finalmente recibió un respaldo significativo, que refleja la aceptación de su candidatura dentro de la estructura del partido.