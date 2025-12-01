Kritza Pérez se convierte en la mujer más votada por Libre en FM

Tegucigalpa, Honduras.
La diputada Kritza Pérez se convirtió en la mujer más votada del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Francisco Morazán, según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE). Con el 57.03% de las actas escrutadas, Pérez ha acumulado 34,292 votos, consolidándose como la candidata femenina con mayor respaldo dentro de su partido en la región central del país.
Kritza Pérez, quien previamente militó en el Partido Liberal, logró atraer el apoyo de la base de Libre a pesar de su reciente cambio de partido. Su postulación generó inicialmente dudas entre algunos sectores del electorado, pero finalmente recibió un respaldo significativo, que refleja la aceptación de su candidatura dentro de la estructura del partido.
El resultado preliminar evidencia que Pérez logró consolidar su presencia en el departamento de Francisco Morazán, un área clave para Libre, donde la competencia entre partidos ha sido históricamente intensa. Con este desempeño, la diputada aseguraría un lugar dentro del próximo Congreso Nacional, representando a Libre en la capital del país.
Este caso refleja la capacidad de algunos políticos de trasladar su base de apoyo incluso tras cambios de afiliación partidaria, y cómo el electorado puede decidir respaldar a un candidato por factores distintos al historial partidario, priorizando su presencia y conocimiento del territorio.