Rixi Moncada dará declaración oficial esta noche sobre resultado de elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

A un día del desarrollo de las elecciones generales en el país, la candidata a la presidencia del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, anunció que a las 8:30 de la noche de este día ofrecerá una conferencia de prensa en la sede principal de ese instituto político en la capital. Moncada indicó que compartirá su declaración sobre los resultados electorales. Esto surge tras mantener un perfil bajo luego de la divulgación de los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones generales de 2025. Los medios de comunicación fueron convocados desde la 1:00 pm para permanecer en la sede del Partido Libre. Desde las 4:00 pm llegaron al bunker el coordinador del partido, José Manuel Zelaya Rosales, Rixi Moncada y el excanciller Eduardo Reina. Moncada había anunciado anoche que daría a conocer su postura este lunes, una vez se conocieran los primeros datos oficiales sobre los resultados electorales, pero hasta esta tarde no había emitido declaración alguna, generando especulación en la opinión pública sobre sus próximos pasos.

A las 8:30 de la noche de este día lunes 1 de diciembre, en la sede principal del Partido Libre, ofreceré una Conferencia de Prensa. Les invito para compartir mi declaración sobre los resultados electorales.🌺 — Rixi Moncada (@riximga) December 1, 2025

El silencio ocurrió en un contexto de alta expectativa, tras un proceso electoral marcado por un empate técnico entre los principales candidatos presidenciales, Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lo que mantiene en vilo a gran parte de la población.

Libre es un partido de ideales probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la presidencia con Xiomara Castro. La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales,... — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) December 1, 2025

Analistas políticos señalaron que esta prudencia podría estar motivada por la necesidad de garantizar que cualquier comunicación oficial no sea malinterpretada ni genere incertidumbre adicional, especialmente en un momento en que el país espera la culminación del escrutinio definitivo y la declaratoria oficial de resultados. Mientras tanto, seguidores de Moncada y miembros de Libre esperan que la candidata retome la comunicación pública. Ayer, domingo, Honduras celebró elecciones generales para elegir al presidente y vicepresidente de la República, diputados del Congreso Nacional, diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y alcaldes municipales. La jornada electoral movilizó a millones de ciudadanos en todo el país.

Resultados reñidos

Los primeros reportes del Consejo Nacional Electoral (CNE) indicaron una alta participación de la ciudadanía, lo que refleja un interés sostenido por la política nacional y la confianza de los hondureños en el proceso electoral como mecanismo para expresar sus preferencias. El Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) concluyó su labor de brindar los primeros números el mismo día de las elecciones. Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, de 67 años, aventaja a Nasralla, de 72 años, por apenas 515 votos tras el conteo digital de 57% de las actas de votación. Esta diferencia mínima ha generado que la ciudadanía y los partidos políticos esperen con cautela la fase final del escrutinio. Líderes y analistas han pedido calma y prudencia, destacando que aún no hay resultados definitivos y que es fundamental respetar la institucionalidad electoral.