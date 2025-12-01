Lissi Cano, la mujer nacionalista más votada en FM

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada y candidata a la reelección por el Partido Nacional de Honduras, Lissi Cano, alcanzó un destacado desempeño electoral al convertirse en la mujer más votada de su partido en el departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con los datos preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y con el 57.03% de las actas escrutadas, Cano suma 55,869 votos, una cifra que la coloca como la candidata nacionalista con mayor respaldo en la región central del país.