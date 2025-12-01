Lissi Cano, la mujer nacionalista más votada en FM

La diputada y candidata a la reelección por el Partido Nacional de Honduras, Lissi Cano, alcanzó un destacado desempeño electoral al convertirse en la mujer más votada de su partido en el departamento de Francisco Morazán.
De acuerdo con los datos preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y con el 57.03% de las actas escrutadas, Cano suma 55,869 votos, una cifra que la coloca como la candidata nacionalista con mayor respaldo en la región central del país.
La sólida votación obtenida refleja el peso político que Cano ha construido durante su trayectoria en el Congreso Nacional, donde ha impulsado iniciativas relacionadas con la protección de la niñez, el fortalecimiento de la seguridad y el apoyo a las comunidades de escasos recursos.
Su campaña de reelección se caracterizó por una presencia constante en los barrios y colonias de Tegucigalpa y sus alrededores, así como por reuniones con líderes sociales que destacaron su trabajo en el ámbito legislativo.
Con casi 56 mil votos, Lissi Cano se coloca entre los liderazgos femeninos más destacados del Partido Nacional en estas elecciones, perfilándose como una figura clave para la conformación de la próxima bancada.