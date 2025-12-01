EEUU felicita a Honduras por la fiesta democrática

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental destacó el compromiso ciudadano con la democracia.

    El gobierno estadounidense instó a mantener la calma mientras el CNE continúa el procesamiento de las actas.

     Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Estados Unidos felicitó al pueblo hondureño por la amplia participación registrada en las elecciones generales celebradas el domingo.

Cinco datos clave para entender las elecciones generales en Honduras

"Estados Unidos felicita al pueblo hondureño por su sólida participación en las elecciones de ayer y su deseo de ejercer democráticamente su derecho al voto", se lee.

Asimismo, instó a mantener la calma mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa el procesamiento de las actas y la publicación de los datos oficiales.

Nasry: "Yo acá no vengo a proclamar nada, tengo que darle paz y tranquilidad a Honduras"

"Solicitamos paciencia mientras esperamos los resultados oficiales del CNE. Los resultados son preliminares y el proceso debe continuar hasta su finalización", señaló la oficina.

El mensaje se suma a los llamados de observadores nacionales e internacionales que han pedido respeto a los tiempos y confianza en las instancias electorales mientras avanza el escrutinio de resultados.

