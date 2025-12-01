EEUU felicita a Honduras por la fiesta democrática

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Estados Unidos felicitó al pueblo hondureño por la amplia participación registrada en las elecciones generales celebradas el domingo. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental destacó el compromiso ciudadano con la democracia.

"Estados Unidos felicita al pueblo hondureño por su sólida participación en las elecciones de ayer y su deseo de ejercer democráticamente su derecho al voto", se lee.

Asimismo, instó a mantener la calma mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa el procesamiento de las actas y la publicación de los datos oficiales.