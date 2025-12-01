Nasry: "Yo acá no vengo a proclamar nada, tengo que darle paz y tranquilidad a Honduras"

Tegucigalpa, Honduras

"Papi a la Orden", compareció ante sus correligionarios un día después de comenzar a liderar los comicios generales.

Nasry Asfura , candidato presidencial del Partido Nacional , afirmó que su prioridad en este momento es mantener la calma en el país.

El nuevo corte del CNE posiciona a Asfura con 749,022 votos, lo que representa el 39.91% del total procesado. Muy cerca aparece Salvador Nasralla, quien suma 748,507 votos, equivalentes al 39.89% del escrutinio preliminar. La diferencia entre ambos es de apenas 515 votos, una brecha que se ha venido reduciendo con cada actualización.

El aspirante agregó que existe un despliegue de vehículos y hasta helicópteros encargados de trasladar las copias de las actas que le corresponden al Partido Nacional.

“Yo acá no vengo a proclamar nada; tengo que darle paz y tranquilidad a Honduras”, expresó Asfura frente a una pantalla azul que reflejaba datos a su favor.

Nasry Asfura es el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras", escribió Trump en Truth Social al pedir el voto por Asfura la semana pasada, agregando que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas", al ser el que defiende la democracia y "lucha contra" el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Asfura, también conocido como 'Papi a la orden', frase con la que saluda a sus correligionarios, busca en un segundo intento ser presidente de Honduras arropado con la bandera del conservador Partido Nacional.

Hijo de padres de origen palestino, Asfura nació el 8 de junio de 1958 en la capital hondureña, Tegucigalpa, de la que ha sido alcalde durante dos períodos consecutivos (2014-2022).

Después de finalizar su secundaria en un colegio católico, decidió estudiar ingeniería, pero pronto valoró que lo suyo es la industria de la construcción, a la que se ha dedicado la mayor parte de su vida.

Como político también ha sido concejal de la Alcaldía de Tegucigalpa y secretario del Fondo Hondureño de Inversión Social.

Asfura busca el regreso al poder de un Partido Nacional que sufrió un desgaste durante tres períodos consecutivos, desde 2010 a 2022, que fueron salpicados por múltiples denuncias de corrupción y narcotráfico.

Su apuesta, de llegar a ser presidente, es por la estabilidad fiscal, empleo e infraestructura productiva, fortalecer el sector agropecuario, mejorar la conectividad y priorizar proyectos con impacto inmediato en la economía local.