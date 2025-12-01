Isis Cuéllar se perfila para reelección en Copán pese a señalamientos de corrupción

San Pedro Sula, Honduras.

La diputada por el departamento de Copán y candidata a reelección, Isis Carolina Cuéllar, obtuvo hasta horas de la mañana de este lunes, 8,739 votos, con 10,701 actas procesadas, según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que la colocó en las primeras posiciones entre los candidatos para los escaños asignables a Copán. Otros candidatos que están entrando son Roy Dagoberto Cruz (13,181 marcas), del Partido Nacional; Francis Omar Cabrera (10,572 marcas), del Partido Liberal; Juan Carlos Lagos, del Partido Nacional (12,969 marcas); Valeska Valenzuela, del Partido Liberal (10,430 marcas); Erik Alvarado (12,775 marcas), del Pártido Nacional; y Eduardo Elvir, del Partido Libre (6,700 marcas). En Copán se eligen a siete diputados, y de acuerdo con los resultados proyectados, Cuéllar continuará en el Congreso Nacional que se instalará el 20 de enero del próximo año. Pese a las dificultades derivadas de los señalamientos de corrupción en contra de Isis Cuéllar, lo que generó una pérdida significativa de apoyo en varias zonas del departamento, su desempeño electoral fue lo suficientemente competitivo como para “perfilarla” para reelección en las elecciones generales.

Cuéllar está vinculada al escándalo de “Sedesol”, una investigación sobre el uso irregular de fondos públicos destinados a programas sociales, a través del Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Según un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ella habría beneficiado a personas vinculadas al partido, parientes o aliados mediante adjudicaciones irregulares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A pesar de este serio señalamiento, su organización política, el Partido Libertad y Refundación (Libre), la incluyó en la papeleta para las elecciones generales, incluso tras la suspensión de sus cargos partidarios, medida que el partido anunció públicamente en julio de 2025. También mantiene su investidura como diputada, continúa cobrando salario y, según reportes, sigue gestionando proyectos y fondos en Copán. La suspensión de Cuéllar por parte de Libre evidenció una crisis interna importante, donde la dirigencia justificó la medida como un gesto de transparencia, rechazando que los miembros del partido usaran privilegios para evadir responsabilidad.

Miembros de su institución política han denunciado que, en la práctica, Cuéllar sigue “manejando los hilos” en Copán, controlando la distribución de proyectos, influencias y fondos. Este liderazgo persistente en medio de acusaciones y sanciones ha generado descontento en secciones del partido, especialmente entre dirigentes y militantes locales. La campaña de Cuéllar enfrentó desde muy temprano fuertes críticas, lo que marcó su imagen antes de las generales. Aun así, los resultados preliminares muestran que alcanzó un número de votos que la posiciona con posibilidades reales de mantenerse en el Congreso.

El desenlace final depende del escrutinio total del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como de las decisiones que eventualmente pudiera tomar el sistema judicial sobre las denuncias presentadas en su contra.

