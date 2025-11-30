Así votó Isis Cuellar, candidata señalada por escándalo de Sedesol

Copán, Honduras.
La diputada y candidata a la reelección en el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) por el departamento de Copán, Isis Cuéllar, compartió este domingo en sus redes sociales un momento familiar al acudir a ejercer el sufragio.
En la publicación, la congresista aparece acompañada de sus padres. La imagen rápidamente generó reacciones, tanto de apoyo como de críticas, debido a la controversia que ha rodeado su candidatura.
La postulación de Cuéllar ha sido objeto de cuestionamientos públicos luego de que su nombre apareciera vinculado al escándalo de corrupción de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), uno de los casos de supuesta corrupción de este Gobierno.
Este caso involucró el presunto desvío de fondos públicos mediante proyectos sociales que nunca se ejecutaron o que fueron utilizados con fines políticos y personales. Según las investigaciones, varios diputados habrían gestionado o intermediado fondos de Sedesol para la supuesta ejecución de obras comunitarias, recursos que finalmente no fueron utilizados de manera transparente.
Aunque Cuéllar ha negado cualquier responsabilidad y no ha sido condenada judicialmente, su figura quedó marcada dentro de los señalamientos que alcanzaron a varios legisladores, lo que ha generado debate sobre su continuidad en el Congreso. A pesar de ello, la diputada ha mantenido su campaña y asegura que su trabajo en Copán respalda su aspiración a un nuevo período legislativo.
La publicación de su votación se suma al movimiento de candidatos que han mostrado su participación como parte de un esfuerzo por promover el voto, aunque en el caso de Cuéllar, las críticas recuerdan que la sombra del caso Sedesol sigue acompañando su carrera política.