Así votó Isis Cuellar, candidata señalada por escándalo de Sedesol

Copán, Honduras.

La diputada y candidata a la reelección en el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) por el departamento de Copán, Isis Cuéllar, compartió este domingo en sus redes sociales un momento familiar al acudir a ejercer el sufragio.

En la publicación, la congresista aparece acompañada de sus padres. La imagen rápidamente generó reacciones, tanto de apoyo como de críticas, debido a la controversia que ha rodeado su candidatura.

La postulación de Cuéllar ha sido objeto de cuestionamientos públicos luego de que su nombre apareciera vinculado al escándalo de corrupción de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), uno de los casos de supuesta corrupción de este Gobierno.