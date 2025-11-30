Votación se desarrolla sin incidentes en Dos Caminos

Dos Caminos, Villanueva.

Faltando pocos minutos para las 5:00 de la tarde, en el Centro de Educación Básica Minerva, en Dos Caminos, Cortés, aún se apreciaba un número significativo de personas, algunas de ellas esperando que sus familiares realizaran su votación.

A lo largo del día, la jornada se desarrolló sin inconvenientes que atrasaran el proceso, según relataron varias personas.

Daisy Rivera relató que el proceso se llevó a cabo de manera tranquila, sin ningún problema para las personas que llegaron al centro educativo. Expresó su satisfacción por haber ejercido el sufragio.

En cuanto a las necesidades de Dos Caminos, señaló que se necesita arreglar las calles “porque están destruidas” por la indiferencia de las autoridades actuales. Indicó que la comunidad urge de mejoras porque, aseguró, las autoridades actuales la tienen abandonada.