Riña verbal entre activistas liberales y nacionalistas no empañó jornada en Siguatepeque

En un ambiente de tranquilidad y civismo, los pobladores del municipio de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua, acudieron a las urnas desde tempranas horas de la mañana para ejercer el sufragio en las elecciones generales del país. En distintas calles de la zona se observaba a personas a pie y en vehículos dirigiéndose a los centros de votación, reflejando el fervor cívico y luciendo atuendos o banderas del partido político de su preferencia. Carlos Luis Reyes, candidato a la alcaldía por el Partido Liberal, destacó que el país vive un momento histórico y pidió a los hondureños mantener la unidad, evitando ofensas y divisiones. “Es una fiesta democrática, no sembremos odio, simplemente ejerzamos nuestro derecho”, puntualizó. Juan Carlos Paz Arévalo, coronel y comandante del Batallón de Ingenieros, informó que en los 21 municipios del departamento no se reportan incidencias significativas.

"El material electoral fue distribuido en tiempo y forma y a las 7:00 de la mañana ya estaban funcionando los centros de votación", aseguró. Arévalo recordó que las Fuerzas Armadas mantienen desde 1982 la responsabilidad de transportar, custodiar y vigilar el material electoral, velando por la seguridad del proceso. Aquiles Pereira, exalcalde de Siguatepeque, hizo un llamado a la unidad familiar y a la madurez democrática para que la jornada continúe como una fiesta cívica.

“Esto es una fiesta, así debe ser; siempre dije que no había que tener miedo. Nuestra responsabilidad es ejercer el sufragio y confiar en Dios, porque él es quien quita y pone autoridades”, declaró. Uno de los hechos que llamó la atención fue la presencia en las mesas electorales de Carlos Santos (de 99 años) originario del barrio El Carmen, quien, pese a sus problemas de salud, insistió en acudir a votar en la escuela Estados Unidos. Su nieto, Carlos Gálvez, relató que su abuelo llevaba dos semanas exigiendo que lo trasladaran para votar, por lo que la familia decidió cumplir con su voluntad. Asimismo, Josefina Meza, candidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en Comayagua, pidió respeto a la voluntad popular y a la decisión del soberano de escoger a sus autoridades.