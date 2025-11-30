Don Carlos, 99 años y un ejemplo de civismo en Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua

A sus 99 años, don Carlos Santos demostró que la edad no es impedimento para cumplir con el deber cívico en las Elecciones Generales de Honduras 2025. El longevo vecino del barrio El Carmen, de la ciudad de Siguatepeque, municipio de Comayagua, llegó este domingo a ejercer su derecho al voto en la escuela Estados Unidos, ubicada en la misma zona. Don Carlos, quien enfrenta problemas de salud, llegó acompañado por su nieto, quien lo guió hasta el centro de votación cerca de las 9:50 de la mañana. Su presencia generó emoción entre los asistentes, quienes destacaron su ejemplo de compromiso ciudadano.

Según relató su nieto, Carlos Gálvez, el deseo de su abuelo de acudir a las urnas no fue algo improvisado. “Él nos ha estado exigiendo desde hace dos semanas que lo trajéramos a votar y por eso estamos aquí, cumpliendo con nuestro deber”, afirmó. El patriarca, padre de 10 hijos, abuelo de 48 nietos, bisabuelo de 20 bisnietos y tatarabuelo de un pequeño, no quiso faltar a la jornada electoral que marcará la historia de Honduras. Para la ciudad, es una enseñanza sobre responsabilidad cívica.

Un ejemplo de civismo

Durante el traslado y su ingreso al recinto electoral, varios vecinos se acercaron para saludarlo y expresarle admiración por su determinación. Algunos incluso comentaron que la participación de don Carlos era un recordatorio para los más jóvenes sobre la importancia de votar.