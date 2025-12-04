  1. Inicio
  2. · Honduras

El Cohep insta a "mantener un ambiente de paz" tras el proceso electoral

Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, exhortó a los actores políticos que participaron en la justa democrática a conducirse con prudencia y moderación

El Cohep insta a mantener un ambiente de paz tras el proceso electoral

La presidenta de la iniciativa privada, Anabel Gallardo, leyó un comunicado y destacó que "es tarea de todos mantener un ambiente de paz y tranquilidad".
Tegucigalpa, Honduras.

Este jueves, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) instó a que se respete la institucionalidad en el proceso electoral del 30 de noviembre, manteniendo un ambiente de paz y tranquilidad.

"Hacemos un llamado a todos los actores políticos a conducirse con prudencia, a avanzar con diligencia, transparencia y prontitud en el procesamiento de las actas, así como en la publicación de los resultados preliminares", dijo la presidenta de la institución, Anabel Gallardo.

Nasralla llama a la tranquilidad y confía en nueva remontada

Gallardo leyó un comunicado donde destacó que "es tarea de todos mantener un ambiente de paz y tranquilidad".

Además, exhortó a conducirse con prudencia y moderación a todos los actores políticos que participaron en la justa democrática.

La institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) es respaldada por el Cohep al tiempo que se respetará la declaratoria de resultados que se emitirá en los próximos días, mencionó.

Ana Paola Hall dice que cerrada contienda presidencial es "histórica"

"Depositamos la confianza en el CNE, que sean ellos el ente que diga lo que corresponde hacer posteriormente, por supuesto, apoyar la declaratoria del próximo ganador", dijo Gallardo.

Finalmente, felicitó a la población que acudió a las urnas a ejercer el sufragio y que dio su aporte a la democracia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias