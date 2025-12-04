El Cohep insta a "mantener un ambiente de paz" tras el proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.

Este jueves, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) instó a que se respete la institucionalidad en el proceso electoral del 30 de noviembre, manteniendo un ambiente de paz y tranquilidad. "Hacemos un llamado a todos los actores políticos a conducirse con prudencia, a avanzar con diligencia, transparencia y prontitud en el procesamiento de las actas, así como en la publicación de los resultados preliminares", dijo la presidenta de la institución, Anabel Gallardo.

Gallardo leyó un comunicado donde destacó que "es tarea de todos mantener un ambiente de paz y tranquilidad". Además, exhortó a conducirse con prudencia y moderación a todos los actores políticos que participaron en la justa democrática. La institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) es respaldada por el Cohep al tiempo que se respetará la declaratoria de resultados que se emitirá en los próximos días, mencionó.