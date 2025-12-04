Ana Paola Hall dice que cerrada contienda presidencial es "histórica"

Tegucigalpa, Honduras.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, afirmó este miércoles que el estrecho margen entre los candidatos presidenciales Salvador Nasralla (PLH) y Nasry Asfura (PN) constituye un hecho histórico en Honduras, al referirse al avance del escrutinio de las elecciones del 30 de noviembre. A través de una publicación en X, antes Twitter, Hall dijo que "el escaso margen del resultado entre los candidatos a la Presidencia del PLH y PN, es histórico en nuestro país".

Además, aseguró que el organismo electoral continúa trabajando para que la declaratoria final refleje con precisión la voluntad expresada en las urnas. Señaló que, pese a la tensión natural del proceso, los aspirantes han mostrado un comportamiento ejemplar. "Debe agradecerse que los candidatos han demostrado su civismo sin constantes declaratorias anticipadas, ni intentos de sabotaje alguno. Eso habla de su amor por el país y hay que reconocerlo", expresó en su mensaje.

La consejera también destacó el esfuerzo del personal técnico y administrativo del CNE, que permanece laborando de forma continua desde el cierre de las votaciones, según lo indicó.