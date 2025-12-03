Sandrez revela que fue víctima de una bebida adulterada tras una fiesta

El creador de contenido de moda hondureño Antonio Sandrez volvió a ser tendencia luego de un hecho que causó revuelo en redes sociales, en el que ha salido al paso aclarando la situación.
Sandrez emitió un comunicado oficial en sus redes sociales, en el cual contó que fue víctima y no fue su culpa el bochornoso momento vivido.
Según unas capturas difundidas en redes, Sandrez fue visto "tirado en la paila de un carro en la residencial El Sauce", por lo cual "los vecinos asustados llamaron a la policía porque pensaban que estaba muerto, y es que andaba ebrio. Estuvo buena la fiesta ayer", se lee.
En esa difusión se puede observar a Antonio en un aparente estado de ebriedad, mientras el guardia de seguridad le muestra la pantalla del teléfono.
En un grupo de WhatsApp de los vecinos de la residencial, hubo una dama que hizo la denuncia correspondiente ante la seguridad de la zona: "el día de ayer tuvieron una reunión y me parece una falta de respeto, toda la noche tuvieron mucho ruido y yo tengo una recién nacida. Una de las personas en dicha reunión ahorita en la mañana estaba dormido en la paila del carro de mi esposo", comenzó diciendo.
"Vino una persona del carwash a lavar el carro de mi mamá, y se metió a su carro y no quería salir, tuvimos que llamar al guardia para sacarlo. Sigue insistiendo en meterse al carro de mi mamá por lo que reporté nuevamente al guardia, y ahora está queriendo entrar a mi casa empujando la puerta y tocando el timbre", complementó la denunciante.
"No es posible que esto esté pasando, hemos llamado tres veces", finalizó reportando. Luego de unas horas, Sandrez no se quedó callado y salió al paso aclarando lo sucedido.
"Para nadie es un secreto que me gusta la fiesta y siempre he tratado de pasarla bien con mis amistades y conocidos. Lo que me pasó hoy fue una situación que se me salió de las manos, pues estaba en casa sin beber y salí hasta las 3 a. m., a un after en un bar, creo que tomé unas cuatro cervezas nada más y un trago que me regalaron, no sé si contenía algo raro porque llegué al extremo de perder la memoria y noción del tiempo y espacio", manifestó el crítico de moda.
Además, comentó que incluso en el patio de su casa estaba desorientado y no sabía dónde estaba ni cómo se llamaba; las personas que le ayudaron le dijeron que hasta le costaba hablar. "Quiero aclarar que no tenía fiesta en mi casa, no hubo escándalos ni disturbios ni mucho menos acciones violentas de mi parte, simplemente estaba buscando ayuda para llegar adonde vivo, ya que en mi laguna mental no recordaba que estaba a tres metros de mi casa", prosiguió Sandrez.
Asimismo, agradeció a sus conocidos y a quienes se preocuparon por él. "Saben que dentro de lo que cabe he sido un muchacho sano, y esto que me sucedió le podría pasar a cualquiera por asistir a lugares equivocados o por compartir con personas incorrectas".
"Estoy sano y salvo", declaró. Finalmente, dijo que aun después de un tiempo, quedó con pensamientos confundidos y que le costaba leer y escribir, "Espero comprendan y disculpen".