Sandrez revela que fue víctima de una bebida adulterada tras una fiesta

"Para nadie es un secreto que me gusta la fiesta y siempre he tratado de pasarla bien con mis amistades y conocidos. Lo que me pasó hoy fue una situación que se me salió de las manos, pues estaba en casa sin beber y salí hasta las 3 a. m., a un after en un bar, creo que tomé unas cuatro cervezas nada más y un trago que me regalaron, no sé si contenía algo raro porque llegué al extremo de perder la memoria y noción del tiempo y espacio", manifestó el crítico de moda.