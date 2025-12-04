  1. Inicio
Capturan a "Sakura, presunta miembro de la MS, en La Lima

Fue detenida en la colonia Rafael Cerrato durante un operativo de la Dipampco

La Lima, Cortés.

Un operativo de agentes policiales en la colonia Rafael Cerrato, La Lima, Cortés, concluyó en el arresto de una mujer señalada de integrar la Mara Salvatrucha (MS-13).

La detención fue ejecutada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

La mujer, identificada con el alias “Sakura”, tiene 31 años y, según los reportes oficiales, ocupaba el rango interno de “traka” dentro de la organización criminal.

Los informes preliminares indican que llevaba alrededor de seis años vinculada a actividades de venta y distribución de droga, y que se encargaba de abastecer puntos de comercio ilícito en distintos sectores del municipio.

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron 120 envoltorios con cocaína; 22 paquetes de marihuana, un celular l y dinero en efectivo.

La capturada fue remitida a la Fiscalía para ser acusada por el delito de tráfico de drogas.

