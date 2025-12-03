  1. Inicio
Video: El ladrón de Guamilito lo vuelve a hacer, roba celulares, pero deja su rostro descubierto

El sujeto que siembra el terror en los comercios y casas de Guamilito en San Pedro Sula se metió a un negocio de celulares e hizo estragos y todo quedó grabado

San Pedro Sula

El ladrón de Guamilito lo hizo de nuevo, pero esta vez dejó su rostro al descubierto en un atraco a un negocio que se dedica a la venta y reparación de celulares en San Pedro Sula.

Este sujeto ha sido captado por múltiples negocios en este sector de San Pedro Sula y su modo de operar es el mismo.

Primero rompe los vidrios o la tabla yeso de los negocios y luego sale caminando como si nada.

En el último video al que Diario La Prensa tuvo acceso se le ve metiendo celulares a una bolsa rayada.

Captura del video que capta al sujeto que en uno de los costados de su cabeza tiene una enorme cicatriz.

Contrario a otras ocasiones, esta vez no andaba mascarilla y en un momento se ve cuando queda con su rostro descubierto.

De hecho, en el video se ve que en su cabeza tiene una señal particular: una cicatriz que es evidente.

Algunos propietarios de negocios lo han denunciado, pero el sujeto sigue haciendo de las suyas.

