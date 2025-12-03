  1. Inicio
Retiran de la morgue de SPS los cuerpos de los tres jóvenes asesinados en Yoro

Las víctimas eran empleados de una empresa maderera, sitio en el que fueron atacados

Rostros de los tres hombres asesinados; se desconoce el móvil del crimen.

 Foto: Cortesía redes sociales
Victoria, Yoro.

Los cuerpos de tres jóvenes asesinados en la comunidad de San Isidro, en el municipio de Victoria, Yoro, fueron reclamados este miércoles por sus familiares en la morgue de San Pedro Sula, a donde habían sido trasladados para su reconocimiento.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Humberto Santos Villeda, de 22 años; Andy Samir Flores Funes, de 21; y Casimiro Villanueva, de 26, todos residentes de la comunidad de Puerto Arriba y empleados de una empresa maderera, según confirmaron las autoridades forenses.

De acuerdo con la información preliminar, los tres hombres fueron asesinados a disparos, aunque las circunstancias y posibles motivos del hecho aún están bajo investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre los posibles responsables.

El triple asesinato ocurrió en una zona rural del municipio, lo que complica las investigaciones iniciales; sin embargo, equipos policiales continúan recopilando información para esclarecer el caso.

Redacción La Prensa
