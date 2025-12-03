Retiran de la morgue de SPS los cuerpos de los tres jóvenes asesinados en Yoro

Victoria, Yoro.

Los cuerpos de tres jóvenes asesinados en la comunidad de San Isidro, en el municipio de Victoria, Yoro, fueron reclamados este miércoles por sus familiares en la morgue de San Pedro Sula, a donde habían sido trasladados para su reconocimiento.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Humberto Santos Villeda, de 22 años; Andy Samir Flores Funes, de 21; y Casimiro Villanueva, de 26, todos residentes de la comunidad de Puerto Arriba y empleados de una empresa maderera, según confirmaron las autoridades forenses.