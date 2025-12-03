Autoridades piden a familias reclamar cuerpos olvidados en la morgue de SPS

San Pedro Sula, Honduras.

La Oficina Regional de Medicina Forense realizó un llamado urgente este miércoles a los familiares de cuatro hombres que ya fueron plenamente identificadas mediante el método de comparación necro-dactiloscópico.

De acuerdo con el informe oficial, los cuerpos corresponden a Carlos Rafael Chicas Ramos, José Isaul Sevilla, Wilgerto Calderón y Evelio Rodríguez.