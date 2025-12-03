Autoridades piden a familias reclamar cuerpos olvidados en la morgue de SPS

La Oficina Regional de Medicina Forense realizó un llamado urgente este miércoles a los familiares de cuatro hombres que ya fueron plenamente identificadas mediante el método de comparación necro-dactiloscópico.
De acuerdo con el informe oficial, los cuerpos corresponden a Carlos Rafael Chicas Ramos, José Isaul Sevilla, Wilgerto Calderón y Evelio Rodríguez.
Las autoridades instan a los parientes a presentarse lo antes posible en la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, Cortés, para reclamar los cuerpos de sus seres queridos.
⛔ Medicina Forense de #SPS avisa: pic.twitter.com/Yu0QMW56wA— Ministerio Público (@MP_Honduras) December 3, 2025
"Con pesar y sentido de solidaridad se hace un llamado urgente a sus parientes directos para que se presenten a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, Cortés, con el propósito de reclamar el cuerpo de su ser querido".
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre las circunstancias de los fallecimientos, pero reiteran la importancia de que los familiares acudan a la morgue para que les sea entregado los cuerpos.