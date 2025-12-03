  1. Inicio
  2. · Sucesos

Autoridades piden a familias reclamar cuerpos olvidados en la morgue de SPS

De acuerdo con el informe oficial, los cuerpos corresponden a Carlos Rafael Chicas Ramos, José Isaul Sevilla, Wilgerto Calderón y Evelio Rodríguez

Autoridades piden a familias reclamar cuerpos olvidados en la morgue de SPS

Rostros de los cuatro hombres que permanecen en la morgue de San Pedro Sula.

 Foto: Ministerio Púlico
San Pedro Sula, Honduras.

La Oficina Regional de Medicina Forense realizó un llamado urgente este miércoles a los familiares de cuatro hombres que ya fueron plenamente identificadas mediante el método de comparación necro-dactiloscópico.

De acuerdo con el informe oficial, los cuerpos corresponden a Carlos Rafael Chicas Ramos, José Isaul Sevilla, Wilgerto Calderón y Evelio Rodríguez.

Forenses piden a familias reclamar cuerpos olvidados en la morgue de SPS

Las autoridades instan a los parientes a presentarse lo antes posible en la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, Cortés, para reclamar los cuerpos de sus seres queridos.

"Con pesar y sentido de solidaridad se hace un llamado urgente a sus parientes directos para que se presenten a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, Cortés, con el propósito de reclamar el cuerpo de su ser querido".

Menor resulta herida tras explosión en fábrica de pólvora en Gracias, Lempira

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre las circunstancias de los fallecimientos, pero reiteran la importancia de que los familiares acudan a la morgue para que les sea entregado los cuerpos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias