Menor resulta herida tras explosión en fábrica de pólvora en Gracias, Lempira

El estallido se registró en un local donde se elaboraban materiales explosivos; autoridades investigan si hubo fallas en las medidas de seguridad

Las autoridades investigan las causas de la explosión.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Gracias, Lempira.

Una menor resultó gravemente herida y fue trasladada en estado crítico a un centro asistencial tras una explosión registrada en un taller de fabricación y almacenamiento de pólvora en Gracias, Lempira.

El incidente ocurrió en horas de la tarde del lunes frente al bulevar Marco Tulio Rodríguez, donde testigos reportaron la explosión en el local.

De acuerdo con las primeras versiones, el estallido habría sido provocado por el manejo inadecuado de materiales explosivos. Según información médica, la menor permanece en condición delicada, pero estable.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron la investigación para establecer si hubo negligencia o incumplimiento de medidas de seguridad en el manejo de la pirotecnia.

