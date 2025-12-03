Menor resulta herida tras explosión en fábrica de pólvora en Gracias, Lempira

Gracias, Lempira.

Una menor resultó gravemente herida y fue trasladada en estado crítico a un centro asistencial tras una explosión registrada en un taller de fabricación y almacenamiento de pólvora en Gracias, Lempira.

El incidente ocurrió en horas de la tarde del lunes frente al bulevar Marco Tulio Rodríguez, donde testigos reportaron la explosión en el local.