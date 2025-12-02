Identifican a las tres personas asesinadas en Victoria, Yoro

Victoria, Yoro

Tres personas murieron de forma violenta este martes en la aldea San Isidro, en el municipio de Victoria, Yoro.

Las víctimas, empleados de una empresa maderera y residentes de la comunidad de Puerto Arriba, fueron identificadas como: Carlos Humberto Santos Villeda, 22 años, Andy Samir Flores Funes, 21 años y Casimiro Villanueva, 26 años