Identifican a las tres personas asesinadas en Victoria, Yoro

Tres personas murieron de forma violenta este martes en la aldea San Isidro, en el municipio de Victoria, Yoro.
Las víctimas, empleados de una empresa maderera y residentes de la comunidad de Puerto Arriba, fueron identificadas como: Carlos Humberto Santos Villeda, 22 años, Andy Samir Flores Funes, 21 años y Casimiro Villanueva, 26 años
Según información preliminar, los tres jóvenes fueron atacados a disparos, aunque las causas del hecho continúan bajo investigación por parte de las autoridades.
Los cuerpos fueron trasladados a la morgue sampedrana para la autopsia correspondiente y su posterior entrega a los familiares.