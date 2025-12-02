  1. Inicio
  2. · Sucesos

Identifican a las tres personas asesinadas en Victoria, Yoro

Tres jóvenes empleados de una maderera fueron asesinados en San Isidro, Victoria, Yoro

Identifican a las tres personas asesinadas en Victoria, Yoro

Fotos en vida de Andy Samir Flores, izquierda y Carlos Humberto Santos.
Victoria, Yoro

Tres personas murieron de forma violenta este martes en la aldea San Isidro, en el municipio de Victoria, Yoro.

Las víctimas, empleados de una empresa maderera y residentes de la comunidad de Puerto Arriba, fueron identificadas como: Carlos Humberto Santos Villeda, 22 años, Andy Samir Flores Funes, 21 años y Casimiro Villanueva, 26 años

Exalcalde de San Marcos recibe condena de 85 años por triple homicidio

Según información preliminar, los tres jóvenes fueron atacados a disparos, aunque las causas del hecho continúan bajo investigación por parte de las autoridades.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue sampedrana para la autopsia correspondiente y su posterior entrega a los familiares.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias