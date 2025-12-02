Exalcalde de San Marcos recibe condena de 85 años por triple homicidio

Santa Bárbara, Honduras.

Pedro Armando Aguilar Orellana, exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, fue sentenciado este martes a 85 años de prisión tras ser hallado responsable de un triple asesinato y por asociación para delinquir. La resolución fue dictada en audiencia de lectura de sentencia por un tribunal con jurisdicción nacional en criminalidad organizada. Aguilar Orellana, conocido por los alias “Pedrito”, “Pelón”, “Piter”, “Coyote” y “Patrón”, fue declarado culpable por la muerte de Kevin Ariel Ruiz Ramírez, Guadalupe Milla Claros y Óscar Humberto Ramírez Altamirano.

Los hechos estaban ligados a una estructura delictiva que, según la investigación fiscal, operaba en el occidente del país. La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida logró presentar más de 34 medios de prueba durante el juicio oral celebrado el año pasado, material que, de acuerdo con el Ministerio Público, permitió demostrar la participación del exalcalde en las ejecuciones y en actividades vinculadas a una organización criminal señalada como la banda de "Pedrito o Pelón".

Según agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la estructura dirigida por Aguilar Orellana se dedicaba al sicariato y contaba con acceso a armas, municiones y vehículos utilizados para ejecutar ataques contra sus víctimas. La captura del exedil ocurrió el 28 de noviembre de 2022 en una serie de allanamientos coordinados por la ATIC. Un año después, el 19 de septiembre de 2023, las autoridades realizaron la Operación Tormenta, en la que se aseguraron 46 bienes presuntamente adquiridos con fondos ilícitos. Entre ellos figuraban propiedades, vehículos y dos sociedades mercantiles vinculadas a la red criminal.