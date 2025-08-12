¿Quién es "el Patrón", exalcalde acusado de dirigir una banda criminal desde la cárcel?

Además, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetcop) Regional Norte presentó este martes 12 de agosto un requerimiento fiscal contra una presunta estructura criminal que operaba en la municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara, y que, según las investigaciones, era dirigida desde prisión por el exalcalde Pedro Armando Aguilar Orellana. Según lo indicado por el tribunal de sentencia, el exalcalde era cabecilla de una organización criminal que se encargaba de proveer armas de fuego y municiones para darles muerte a las víctimas entre los meses de enero a junio de 2019.