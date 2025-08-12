¿Quién es "el Patrón", exalcalde acusado de dirigir una banda criminal desde la cárcel?

Pedro Armando Aguilar Orellana fue capturado el 28 de noviembre de 2022 por la Agencia Técnica de Investigación Criminal siendo aún alcalde de San Marcos, Santa Bárbara.
La captura de alias "el Patrón" se dio apenas un año después de ser electo como alcalde por el partido Alianza Patriótica.
De acuerdo con el Ministerio Público, Aguilar tuvo vínculos con Los Cachiros, más específicamente con uno de sus testaferros que era administrador del zoológico Joya Grande.
En julio de 2020 la Policía de Guatemala lo detuvo junto con otra persona, decomisándole dos cajas que tenían 100 municiones de calibre 22 milímetros y 130 quetzales.
El expediente investigativo del caso indica que Aguilar Orellana era el líder de la organización criminal denominada banda de «Pedrito o Pelón». Igualmente, lo acusaron de dirigir actividades de sicariato y proveía armas, municiones y vehículos para cometer los asesinatos.
El 19 de septiembre de 2023 la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Atic, practicaron 15 allanamientos de morada y la incautación de 46 bienes de origen ilícito, entre ellos: 27 bienes muebles e inmuebles, 17 vehículos y dos sociedades mercantiles, patrimonio vinculado a la banda presuntamente dirigida por “El Patrón”. El Ministerio Público presentó 34 pruebas en su contra.
Además, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetcop) Regional Norte presentó este martes 12 de agosto un requerimiento fiscal contra una presunta estructura criminal que operaba en la municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara, y que, según las investigaciones, era dirigida desde prisión por el exalcalde Pedro Armando Aguilar Orellana. Según lo indicado por el tribunal de sentencia, el exalcalde era cabecilla de una organización criminal que se encargaba de proveer armas de fuego y municiones para darles muerte a las víctimas entre los meses de enero a junio de 2019.
El MP indicó que por este caso capturaron a seis personas, entre ellas Sandra Perdomo Castillo, actual regidora y pareja sentimental del exalcalde.
También detuvieron a Jesús Alberto Hernández Soliz (jefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde).
Además, fueron arrestadas Dania Iveth Villalvir Torres (tesorera municipal), Ada Lizeth Pineda Villeda (auditora municipal), Lourdes Borjas Maldonado (jefa de personal) y Elisa Castellanos Pineda (contadora municipal).
A todos se les imputan delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, asociación para delinquir, lavado de activos y malversación de caudales públicos.