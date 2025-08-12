Esposa de exalcalde de Santa Bárbara entre los acusados por millonario desfalco

Santa Bárbara, Honduras.

Autoridades policiales capturaron este martes a seis personas, entre ellas funcionarios municipales y un candidato a alcalde por el Partido Liberal, señalados de integrar una red que habría desviado millonarios fondos públicos. De acuerdo con las investigaciones, la estructura era dirigida desde prisión por Pedro Armando Aguilar Orellana, exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, quien está recluido en el Centro Penal de Támara y fue electo bajo el partido Alianza Patriótica.

Pedro Aguilar, pese a estar inhabilitado legalmente, habría coordinado por vía telefónica las operaciones ilícitas dentro de la municipalidad. Entre los capturados se encuentra Sandra Perdomo Castillo, regidora municipal y pareja sentimental de Aguilar. También fueron detenidos Jesús Alberto Hernández Soliz, jefe de Desarrollo Municipal y candidato a alcalde; Dania Iveth Villalvir Torres, tesorera municipal; Ada Lizeth Pineda Villeda, auditora municipal; Lourdes Borjas Maldonado, jefa de personal, y Elisa Castellanos Pineda, contadora municipal.

Por usar millonarios fondos públicos para enriquecimiento personal, MP presenta requerimiento fiscal contra estructura criminal que opera en municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara y que lidera desde prisión exalcalde pic.twitter.com/H0POTYcDa7 — Ministerio Público (@MP_Honduras) August 12, 2025