Capturan a presunto distribuidor con más de un millón de lempiras en drogas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) realizó la detención de un supuesto integrante de una red dedicada al tráfico de drogas durante un operativo ejecutado en las últimas horas en Tegucigalpa.

De acuerdo con el informe preliminar, el operativo se desarrolló en la aldea Río Abajo de la capital, donde agentes de la Dipampco requirieron a Erick Joel Murillo Cárcamo, de 30 años, tras varias semanas de vigilancia y seguimiento.