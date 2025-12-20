Capturan a presunto distribuidor con más de un millón de lempiras en drogas en Tegucigalpa

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) realizó la detención de un supuesto integrante de una red dedicada al tráfico de drogas durante un operativo ejecutado en las últimas horas en Tegucigalpa.
De acuerdo con el informe preliminar, el operativo se desarrolló en la aldea Río Abajo de la capital, donde agentes de la Dipampco requirieron a Erick Joel Murillo Cárcamo, de 30 años, tras varias semanas de vigilancia y seguimiento.
Durante la acción policial, a Murillo Cárcamo se le decomisó una importante cantidad, cuyo valor superaría el millón de lempiras, de supuesta droga, entre ella varios paquetes con presunta cocaína y otros envoltorios con supuesta marihuana, los cuales estaban listos para su distribución.
Según las investigaciones iniciales, el ahora detenido abastecía diversos puntos clandestinos de venta de drogas y formaría parte de una red independiente dedicada al narcomenudeo que opera en diferentes zonas del Distrito Central.
La Dipampco aseguró que especialistas antidrogas señalaron que el decomiso corresponde a varios kilos de droga.
El detenido fue puesto a disposición de los juzgados competentes, donde deberá enfrentar cargos relacionados con tráfico y distribución de drogas.