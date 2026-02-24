Nasry Asfura elimina varias secretarías en primer Consejo de Ministros

Tegucigalpa, Honduras

La conferencia fue brindada por el secretario de Comunicación y Estrategia, José Argueta, quien confirmó que la sesión comenzó con la comprobación del quórum, una invocación a Dios y la aprobación de la agenda.

El primer Consejo de Ministros del gobierno de Nasry Asfura que se entenderá hasta la madrugada tras una extensa jornada marcada por la aprobación y discusión de varios decretos ejecutivos orientados a la modernización del Estado, entre ellos la supresión de secretarías y la reestructuración de instituciones que, según el Ejecutivo, presentaban duplicidad de funciones y sobrecarga presupuestaria.

“Se ha evidenciado la existencia de duplicidad de competencias, dispersión administrativa, debilidades organizacionales y sobrecarga presupuestaria en las instituciones gubernamentales”, manifestó.

Argueta detalló que el eje central de la sesión fue el análisis del Decreto Ejecutivo PCM de eficiencia y modernización del Estado, el cual se sustenta en el numeral 3 del artículo 22 reformado de la Ley General de la Administración Pública, que faculta al Presidente en Consejo de Secretarios de Estado a crear, modificar, fusionar o suprimir dependencias.

Según se explicó, el reporte deberá incluir el estado financiero, recursos humanos, bienes y ejecución presupuestaria, con el objetivo de “ordenar la casa” y planificar la gestión gubernamental.

Antes de entrar en la discusión del decreto de eficiencia y modernización, el mandatario solicitó a cada secretario de Estado presentar un informe detallado sobre la situación en que recibieron sus instituciones.

“Ha sido una extensa jornada de trabajo que continúa. Creo que la noche será larga. Vamos paso a paso artículo por artículo en el trabajo que estamos viendo de los PCM a aprobarse el día de hoy”, expresó.

Entre las primeras medidas aprobadas figura la derogación del PCM 056-2019 y, en consecuencia, la supresión de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).

La decisión responde a que ya existe el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), por lo que mantener dos estructuras con funciones similares resultaba oneroso para el Estado. Las competencias relacionadas con infraestructura comunitaria pasarán a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Asimismo, en cumplimiento de la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos de 2019, la Secretaría de Vivienda absorberá la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Programa Nacional de Vivienda y el Fondo Social de la Vivienda, consolidándose como una secretaría operativa que, según lo anunciado, funcionará únicamente con 60 personas.

Otra de las instituciones suprimidas es la Secretaría de Planificación y Estrategia. Dentro de esta dependencia operaba el canal 8, que contaba con más de 620 empleados.

“Para sorpresa nuestra había un poco más de 620 personas sin saber al día de hoy exactamente cuáles eran sus funciones y por qué”, señaló Argueta.

También se confirmó la eliminación de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia, creada para dar seguimiento a otro ministerio, lo que a criterio del Ejecutivo representaba una estructura duplicada dentro del aparato estatal.

En contraste, se anunció la creación del Programa Presidencial para el Fortalecimiento y Descentralización, con el fin de impulsar la Ley de Descentralización aprobada en 2016 y vigente desde 2021.

El programa trabajará en coordinación con la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y los 298 gobiernos locales, mientras se desarrollan las normativas necesarias para su implementación integral.

Al momento de la comparecencia, el Consejo continuaba discutiendo un PCM relacionado con el fortalecimiento del sistema de integridad del servidor público y la prevención y control anticorrupción, compuesto por más de 25 artículos.

“Vamos en este preciso momento por el artículo 8 aproximadamente, así que mañana en horas de la mañana yo les daré más detalles”, adelantó el funcionario.

Otro de los decretos que se abordaría en la misma sesión es el que incorpora al Puerto Henecán dentro de las prioridades de rehabilitación.

El gobierno considera esta terminal marítima como un punto estratégico para el desarrollo de la zona sur del país.

“El Puerto Henecán es un nervio sensitivo del desarrollo de nuestro país en la zona sur y está a punto de colapsar, hay que intervenirlo de inmediato”, afirmó.

El portavoz también cuestionó el incremento en el gasto de planillas durante la administración anterior.

“Es preciso mencionar que solo en planilla el gobierno anterior aumentó 20,000 millones de lempiras. Eso no lo podemos seguir permitiendo; cada lempira que llegue del pueblo hondureño debe ser invertido en las prioridades de la agenda presidencial, que es educación, salud y seguridad”, subrayó.

La reunión, que inició en horas de la tarde en la Casa Presidencial, se entenderá hasta la madrugada debido al análisis detallado de los distintos PCM.

El Ejecutivo adelantó que en las próximas horas se brindarán más detalles sobre los artículos aprobados y el alcance de las reformas, que marcan el inicio de una reingeniería institucional orientada a eficientar el uso de los recursos públicos.