Aprueban reformas a Ley Electoral sobre licencias e interinatos en el CNE

Tegucigalpa, Honduras

La iniciativa contó con el respaldo de 49 diputados del Partido Nacional, 40 del Partido Liberal, uno de la Democracia Cristiana y dos del Partido Innovación y Unidad (PINU), lo que permitió alcanzar la mayoría requerida.

El Congreso Nacional aprobó este martes con más de 90 votos el dictamen que reforma los artículos 14, 15 y 24 de la Ley Electoral, relacionados con las licencias no remuneradas y los interinatos en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El dictamen fue elaborado por la Comisión Especial de Asuntos Electorales y recibió la adhesión del proyectista, el diputado liberal Jorge Cálix, quien respaldó el contenido final de la propuesta presentada ante el pleno.

Según el informe de la comisión, la reforma busca establecer reglas claras sobre las ausencias temporales de los consejeros del CNE, sin sustituir los mecanismos internos de permisos, e incorpora la posibilidad de solicitar licencia ante el Congreso en los casos previstos por la ley.

En cuanto al artículo 24, se establece que durante las licencias no remuneradas los consejeros serán sustituidos por funcionarios nombrados de forma interina por el Legislativo, con carácter temporal y con cese automático al concluir el período de ausencia.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

La modificación al artículo 15 también prohíbe que los consejeros ejerzan simultáneamente otros cargos públicos remunerados, con el fin de evitar conflictos de interés durante el ejercicio de sus funciones.

La comisión dictaminadora señaló que la reforma responde a vacíos legales que podían generar incertidumbre en el funcionamiento del órgano electoral, especialmente en escenarios de ausencias prolongadas.