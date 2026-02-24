  1. Inicio
Honduras consolida apoyo del Grupo Banco Mundial

Nasry Asfura y el Grupo Banco Mundial revisan acciones para fortalecer salud, infraestructura e inversión en Honduras.

Nasry Asfura, presidente de la República de Honduras, y Juan Pablo Uribe, director de división del Banco Mundial para México.

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura se reunió este martes en Casa Presidencial con representantes del Grupo Banco Mundial (GBM), con el objetivo de revisar prioridades estratégicas y fortalecer la cooperación en áreas clave para el desarrollo del país.

Durante el encuentro se abordaron acciones orientadas a mejorar la efectividad del sistema de salud pública, así como el diseño de un plan sostenible para la modernización de la infraestructura vial.

Según lo informado, la mesa de trabajo también incluyó el análisis de iniciativas destinadas a impulsar la generación de empleo y reforzar el orden jurídico, considerados elementos fundamentales para consolidar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

 (Foto: cortesía)

La reunión permitió al organismo internacional conocer de primera mano las prioridades de la administración del presidente Asfura y reiterar su respaldo como socio técnico y financiero de Honduras.

Nasry Asfura instala su primer Consejo de Ministros este martes

En ese contexto, ambas partes coincidieron en la necesidad de promover un entorno favorable para la inversión, la creación de empleo de calidad y la ampliación de oportunidades económicas.

 (Foto: cortesía)

El Grupo Banco Mundial reafirmó su disposición de continuar acompañando al país en proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible e inclusivo.

En la reunión participaron Juan Pablo Uribe, director de división del Banco Mundial para México, Centroamérica y República Dominicana; Sanaa Abouzaid, directora de división de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para México, Centroamérica y República Dominicana; y Luiz Distrutti, jefe regional del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) para América Latina y el Caribe.

 (Foto: cortesía)

Asimismo, asistieron María Marcela Silva, directora regional de Infraestructura del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y Andrew Kircher, representante residente del Grupo Banco Mundial en Honduras.

Las autoridades no detallaron montos de financiamiento específicos, pero destacaron que la cooperación con el GBM continuará enfocada en fortalecer sectores estratégicos y mejorar las condiciones para el crecimiento económico del país.

Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

