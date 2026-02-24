Honduras consolida apoyo del Grupo Banco Mundial

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura se reunió este martes en Casa Presidencial con representantes del Grupo Banco Mundial (GBM), con el objetivo de revisar prioridades estratégicas y fortalecer la cooperación en áreas clave para el desarrollo del país.

Durante el encuentro se abordaron acciones orientadas a mejorar la efectividad del sistema de salud pública, así como el diseño de un plan sostenible para la modernización de la infraestructura vial.

Según lo informado, la mesa de trabajo también incluyó el análisis de iniciativas destinadas a impulsar la generación de empleo y reforzar el orden jurídico, considerados elementos fundamentales para consolidar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.