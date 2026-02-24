Al menos tres muertos y cinco heridos deja trágico accidente en la carretera a Olancho

Tegucigalpa, Honduras

Un trágico accidente de tránsito se registró este martes en la carretera RN15, en el tramo que conecta Guaimaca con Talanga, dejando un saldo preliminar de tres personas fallecidas.

Según reportes iniciales de las autoridades, el siniestro ocurrió cuando un vehículo impactó contra la parte trasera de una rastra que circulaba por la vía. La fuerza del choque provocó daños severos en ambos vehículos.

Cinco personas resultaron heridas durante el accidente. De inmediato fueron trasladadas al Hospital Escuela Universitario en Tegucigalpa para recibir atención médica, donde se encuentran bajo supervisión de personal especializado.

Hasta el momento se desconoce el nombre de las tres víctimas mortales en el accidente.

Las autoridades de tránsito se desplazaron al lugar para iniciar las investigaciones pertinentes, determinar las causas del accidente y garantizar la seguridad de los demás conductores. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles oficiales.