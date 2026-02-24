A juicio oral los cuatro implicados en la desaparición de Angie Peña

El proceso judicial en el caso de la joven Angie Samantha Peña Melgares avanzó este martes con la juramentación de los peritos que participarán en el juicio oral y público contra cuatro hombres vinculados al caso.
La diligencia fue realizada por la Sala I del Tribunal de Sentencia con competencia en Criminalidad Organizada, como parte de los preparativos previos al inicio del debate.
Cargos
Las autoridades han establecido diferentes responsabilidades para los acusados, según su presunta participación en los hechos:
Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock enfrentan cargos por el delito de trata de personas en su modalidad de venta.
Gary Lee Johnston, de nacionalidad estadounidense, y Ramón Gustavo Trejo Nájera son señalados por el delito de asociación para delinquir.
El Tribunal confirmó que el juicio oral y público se desarrollará del 23 al 27 de marzo. Durante esas fechas se presentarán pruebas técnicas, periciales y testimoniales con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal de los acusados.
Angie Peña desapareció el 1 de enero de 2022 mientras realizaba actividades recreativas en una moto acuática en West Bay, en la isla de Roatán.
Inicialmente, el hecho fue reportado como un accidente marítimo. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, el caso dio un giro hacia una indagación por trata de personas, tras el hallazgo de diversos indicios que apuntaban a la posible comisión de un delito.
Con la juramentación de los peritos especialistas, el sistema judicial busca garantizar que las pruebas científicas aporten claridad al proceso y permitan al Tribunal emitir una sentencia fundamentada en los hechos.