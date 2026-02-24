A juicio oral los cuatro implicados en la desaparición de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras.

El proceso judicial en el caso de la joven Angie Samantha Peña Melgares avanzó este martes con la juramentación de los peritos que participarán en el juicio oral y público contra cuatro hombres vinculados al caso. La diligencia fue realizada por la Sala I del Tribunal de Sentencia con competencia en Criminalidad Organizada, como parte de los preparativos previos al inicio del debate.

Cargos

Las autoridades han establecido diferentes responsabilidades para los acusados, según su presunta participación en los hechos: Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock enfrentan cargos por el delito de trata de personas en su modalidad de venta. Gary Lee Johnston, de nacionalidad estadounidense, y Ramón Gustavo Trejo Nájera son señalados por el delito de asociación para delinquir. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse El Tribunal confirmó que el juicio oral y público se desarrollará del 23 al 27 de marzo. Durante esas fechas se presentarán pruebas técnicas, periciales y testimoniales con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal de los acusados. Angie Peña desapareció el 1 de enero de 2022 mientras realizaba actividades recreativas en una moto acuática en West Bay, en la isla de Roatán.