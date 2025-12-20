  1. Inicio
Muere joven en accidente vial cuando regresaba de cena navideña en Tegucigalpa

La víctima fue identificada como Erik Lenin Pineda Castellanos, de 27 años, quien era empleado del Injupemp

Fotografía en vida de Erik Lenin Pineda Castellanos.

 Foto: Cortesía redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

Un joven murió la madrugada de este sábado tras verse involucrado en un accidente de tránsito en el Anillo Periférico de Tegucigalpa, cuando se dirigía a su vivienda luego de participar en la cena navideña de su centro de trabajo.

La víctima fue identificada como Erik Lenin Pineda Castellanos, de 27 años, empleado del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), quien conducía un vehículo tipo turismo cuando ocurrió el percance a la altura del sector de El Molinón.

De acuerdo con reportes preliminares, el joven retornaba a su casa después de compartir con sus compañeros de trabajo, cuando perdió el control del automóvil en plena vía.

Debido al impacto, el vehículo se desplazó a alta velocidad y terminó saltando la mediana del anillo periférico, invadiendo el carril contrario, donde colisionó con otro automóvil que circulaba por la zona.

Pineda Castellanos viajaba junto a un compañero de trabajo, quien resultó ileso, aunque visiblemente afectado por el impacto y por presenciar el fallecimiento de su amigo.

Socorristas se trasladaron al lugar tras recibir la alerta, pero al evaluar al conductor confirmaron que ya no presentaba signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía Nacional acordó el área para resguardar la escena y regular el tránsito, que se vio afectado por varias horas debido al accidente.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue capitalina para los procedimientos legales correspondientes.

