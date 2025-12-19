Revelan rostro de hombre encontrado embolsado en San Pedro Sula

El cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido ayer jueves 18 de diciembre fue hallado sin vida dentro de una bolsa la mañana de este día en la ciudad de San Pedro Sula.
El cadáver fue encontrado en una calle que conduce hacia la colonia El Limonar, del sector Los Cármenes, a la altura del bulevar del este en San Pedro Sula.
De acuerdo con información preliminar, el cadáver fue localizado a la orilla de un bordo, parcialmente cubierto.
Según lo poco que quedó expuesto, el joven vestía una camisa verde y calzoneta negra.
Hasta el momento, la víctima ha sido identificada como Marlon Alejandro Arias Reyes, de 23 años de edad, quien había desaparecido la noche de ayer jueves 18 de diciembre en la colonia Planes de Calpules.
Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para resguardar el lugar, a la espera del personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cuerpo.
Al lugar también llegó una hermana de Arias Reyes, quien, en medio del dolor, comenzó a llamar a sus familiares para que la acompañaran.
El cuerpo fue encontrado a aproximadamente 200 metros del sitio donde, hace unos diez días, fue abandonado otro joven en circunstancias similares, lo que ha incrementado la preocupación de los habitantes del sector.
Tras el levantamiento cadavérico, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Forense de San Pedro Sula.
De acuerdo con una investigación de La Prensa, este hecho se convierte en el cuarto caso de una persona hallada embolsada en San Pedro Sula.
Los primeros tres casos de personas embolsadas registrados en la ciudad habrían sido vinculados a la estructura criminal MS-13.
Sin embargo, las autoridades no han emitido una confirmación oficial que establezca si este nuevo crimen responde al mismo patrón o si existe una conexión directa con esos casos anteriores.