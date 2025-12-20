Cossette López desmiente supuesto secuestro denunciado por Marlon Ochoa

San Pedro Sula, Honduras

La consejera Cossette López rechazó este sábado las declaraciones del también consejero Marlon Ochoa, quien afirmó tener información de que ella y Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), se encontraban supuestamente secuestradas por una embajada extranjera en Tegucigalpa.

Horas antes, Ochoa había hecho un llamado público a las autoridades para que dieran con el paradero de ambas funcionarias y constataran su integridad física. Sin embargo, Cossette desmintió hoy categóricamente esa versión y aseguró que se encuentra en buen estado y ejerciendo libremente sus funciones.

“Como funcionaria les aseguro que yo estoy bien, no estoy bajo amenazas ni amedrentamientos”, escribió López en su cuenta oficial de X, donde además cuestionó la veracidad y motivaciones de las declaraciones de Ochoa.

En un extenso mensaje, la consejera acusó a Ochoa de haberla hostigado de manera sistemática, de fabricar pruebas en su contra y de promover denuncias falsas, además de ataques dirigidos hacia su familia. Según Cossette, resulta contradictorio que ahora se muestre “preocupado” por su bienestar.