Cossette López desmiente supuesto secuestro denunciado por Marlon Ochoa

La consejera Cossette López rechazó este sábado las declaraciones del también consejero Marlon Ochoa, quien afirmó tener información de que ella y Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), se encontraban supuestamente secuestradas por una embajada extranjera en Tegucigalpa.
Horas antes, Ochoa había hecho un llamado público a las autoridades para que dieran con el paradero de ambas funcionarias y constataran su integridad física. Sin embargo, Cossette desmintió hoy categóricamente esa versión y aseguró que se encuentra en buen estado y ejerciendo libremente sus funciones.
“Como funcionaria les aseguro que yo estoy bien, no estoy bajo amenazas ni amedrentamientos”, escribió López en su cuenta oficial de X, donde además cuestionó la veracidad y motivaciones de las declaraciones de Ochoa.
En un extenso mensaje, la consejera acusó a Ochoa de haberla hostigado de manera sistemática, de fabricar pruebas en su contra y de promover denuncias falsas, además de ataques dirigidos hacia su familia. Según Cossette, resulta contradictorio que ahora se muestre “preocupado” por su bienestar.
“Que curioso que alguien que me ha hecho la vida imposible durante el tiempo que tengo de conocerlo, ataca mi honor, a mi hija y mi familia... me fabrica pruebas, me levanta denuncias falsas, me recusa, sus empleados me insultan y suben a redes que administran un co director electoral y él mismo, ahora actúe “preocupado” por mi. Actuación literal, casi de Hollywood... pero no”, señaló Cossette.
López también recordó un incidente ocurrido en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde se intentó retenerla por la fuerza durante un conflicto relacionado con equipos biométricos de ingresos no regularizados.
Asimismo, rechazó las acusaciones de secuestro contra representantes diplomáticos acreditados en el país, a quienes calificó como “seres decentes”, y pidió a los medios de comunicación no dar crédito a lo que consideró declaraciones infundadas.
“Por favor, no le presten atención a este charlatán. Su locura es obvia, está absolutamente desquiciado”, escribió, en una de las partes más contundentes del mensaje.
La consejera afirmó que se mantiene con plena lucidez, tranquilidad y disposición para continuar trabajando, y subrayó que conserva su libertad de decisión y su compromiso con la democracia.
