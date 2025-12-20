Estados Unidos niega visa al consejero Marlon Ochoa y así responde

Tegucigalpa, Honduras.

Estados Unidos negó la solicitud de visa a Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) , al considerar que sus acciones obstaculizaron el conteo de votos y socavaron el proceso democrático en Honduras y horas más tarde él reaccionó. Marlon Ochoa aseguró durante una comparecencia de prensa que seguirá "insistiendo en que el resultado final que debe declarar el CNE debe ser por el que votó el pueblo hondureño ".

El funcionario también cuestionó lo que calificó como injerencia externa en asuntos internos del país y llamó a mantener la soberanía en la toma de decisiones electorales: "Debemos seguir combatiendo el fraude y el presidente de Honduras no lo va a poner otro país, y exigimos que cese esa intervención".

Advirtió que no aceptará presiones para avalar resultados que considera ilegítimos: "A mí no me van a obligar a validar ninguna elección fraudulenta. Lo que se constata es que la elección del 30 de noviembre, tal y como lo dije antes, es la elección más sucia que ha existido".

Señaló que su rol responde al mandato ciudadano y no a intereses externos: "A mí, ni aunque me lleven a ese pleno a punta de bala, me van a hacer validar un fraude, porque yo estoy acá para representar al pueblo, no al presidente de otro país; estoy aquí pagado por el pueblo, nombrado por delegación de segundo grado por el Congreso Nacional".

La postura de Ochoa se conoce luego de que Estados Unidos revocara la visa al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, mientras que a él se le negó dicho documento.