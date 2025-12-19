Luis Redondo se convierte en el tercer funcionario hondureño con visa revocada por EEUU

Wshingtong, Estados Unidos.

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, se convirtió este viernes en el tercer funcionario hondureño al que el Gobierno de Estados Unidos le revocó su visa, en el marco de medidas adoptadas por Washington contra actores señalados de "afectar el proceso democrático en Honduras". La revocación fue confirmada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que informó a través de su cuenta oficial en la red social X que el permiso de viaje de Luis Redondo fue cancelado por supuestamente obstaculizar el conteo de votos en el proceso electoral hondureño. “Las voces de 3.4 millones de hondureños deben ser respetadas y defendidas. Hoy CBP revocó el ESTA de Luis Redondo por obstaculizar el conteo de votos en el proceso electoral democrático de Honduras. Estados Unidos no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional y la estabilidad de nuestra región”, señala el mensaje publicado por la institución estadounidense.

De manera paralela, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de visas y la imposición de restricciones migratorias contra dos funcionarios hondureños, a quienes vincula con acciones que habrían debilitado la democracia, particularmente por interferencias en el recuento de votos. Según la información oficial, la visa del magistrado Mario Morazán fue revocada en aplicación de la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), al considerar que sus actuaciones contribuyeron a erosionar el proceso democrático en el país.

Asimismo, el Departamento de Estado confirmó el rechazo de la solicitud de visa presentada por el consejero Marlon Ochoa, además de la imposición de restricciones migratorias a otra persona cuya identidad no fue revelada, por conductas calificadas como perjudiciales para la democracia hondureña. Ante las acciones del gobierno estadounidense, Luis Redondo se pronunció en su cuenta de X: "No más injerencia. No más presiones. No más condicionamientos."

NO MÁS INJERENCIA.

NO MÁS PRESIONES.

NO MÁS CONDICIONAMIENTOS.

Quien libera narcotraficantes, no le importa su propio pueblo, ni las muertes de los hijos de los electores y contribuyentes.



La soberanía de Honduras no se negocia. El derecho internacional prohíbe cualquier... pic.twitter.com/iAGCsXZaph — LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) December 20, 2025