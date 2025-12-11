Olancho FC vs Marathón EN VIVO hoy triangulares Liga Nacional: hora y dónde ver

Olancho, Honduras.

Se trata de dos clubes con realidades distintas, pues el Monstruo Verde fue segundo en las vueltas regulares, confirmando que es un serio candidato al título del fútbol hondureño , mientras que los Potros apenas lograron meterse a la segunda fase del campeonato.

El Marathón de Pablo Lavallén inicia hoy su camino en la triangular del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras visitando a los Potros del Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en Juticalpa.

Reynaldo Tilguath, técnico del Olancho FC, afirma que si los jugadores se la creen pueden llegar a meterse a una final. “Soñamos con eso, no es accesible, Marathón y Platense hicieron un gran torneo”, remarcó.

El partido se presenta para ver a dos goleadores que llegan en un gran momento y luchando por ser el máximo artillero del actual certamen: Rodrigo De Olivera vs Nicolás Messiniti.

El delantero uruguayo de los Potros irrumpió con fuerza en la última jornada de las vueltas al firmar un hat-trick contra el CD Choloma y que lo catapultó al podio con 15 goles, ninguno desde el punto penal. De Olivera con ese triplete alcanzó a Messiniti en el segundo lugar de la tabla de goladores, solo uno por detrás de Erick Puerto del Platense.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

En la temporada regular, el Marathón le ganó la serie al Olancho FC, sacando un empate 1-1 de tierras olanchanas en la sexta jornada y logrando el triunfo 2-1 en la fecha 17 en el Yankel.