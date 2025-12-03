Al menos seis personas heridas deja accidente de bus

  1. Inicio
Todavía no se ha logrado conocer la identidad de las víctimas.

Imagen de redes sociales. El bus accidentado es de la ruta Vida Nueva.
San Pedro Sula

Al menos seis personas resultaron heridas luego de un accidente en el sector La Fortaleza, carretera al occidente de Honduras.

Según datos preliminares, el bus de la ruta Vida Nueva, en donde se transportaban los heridos, venía conduciendo de manera imprudente y, debido a esto, se salió del pavimento y cayó sobre unas casas a la orilla de la carretera.

Los bomberos acudieron de forma pronta al lugar y trasladaron a los heridos al hospital Mario Catarino Rivas, donde se encuentran fuera de peligro.

